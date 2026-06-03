Ngọc Châu ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Đại diện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Dược phẩm Hoa Linh tại buổi lễ ký kết (Ảnh: Dược Hoa Linh).

Những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng ngày càng trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sức khỏe răng miệng tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt ở trẻ em và người dân tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện chăm sóc, dự phòng.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai các nghiên cứu quy mô lớn nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng mô hình can thiệp phù hợp có ý nghĩa quan trọng.

Đại diện nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu trao tặng 50.000 sản phẩm chăm sóc răng miệng từ dược liệu, tương đương hơn 2 tỷ đồng (Ảnh: Dược Hoa Linh).

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Trần Cao Bính đã giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu và định hướng hợp tác giữa các bên. Theo đó, đề tài hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Đồng thời tạo cơ sở khoa học phục vụ hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả can thiệp trong lĩnh vực này. Đề tài được triển khai trên nền tảng điều tra sức khỏe răng miệng quy mô toàn quốc đối với cả người trưởng thành và trẻ em.

Cũng tại buổi ký kết, đại diện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cũng đánh giá cao sự đồng hành của Ngọc Châu và Dược phẩm Hoa Linh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, ghi nhận những nỗ lực của nhãn hàng trong việc phát triển các sản phẩm dược liệu, góp phần giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận và trải nghiệm các giải pháp chăm sóc răng miệng chất lượng.

PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Dược Hoa Linh).

Trong khi đó, đại diện Dược phẩm Hoa Linh và nhãn hàng Ngọc Châu khẳng định cam kết đồng hành cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe răng miệng cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Giám đốc Marketing Dược phẩm Hoa Linh phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: Dược Hoa Linh).

Trên hành trình đồng hành cùng ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam, nhiều năm qua, Ngọc Châu đã tích cực triển khai các chương trình nha học đường, hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe và chiến dịch chăm sóc cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Mỗi năm, thương hiệu trao tặng hơn 100.000 mẫu sản phẩm tới người dân và học sinh tại nhiều địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng chủ động.

Thông qua các hoạt động phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, thương hiệu đã có cơ hội tiếp cận hàng triệu người Việt trong hành trình lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe răng miệng và khuyến khích cộng đồng quan tâm hơn tới việc dự phòng các vấn đề răng miệng từ sớm.

Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu đồng hành cùng hoạt động khám, chăm sóc răng miệng tại Điện Biên nằm trong khuôn khổ đề tài của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội (Ảnh: Dược Hoa Linh).

Việc tiếp tục đồng hành cùng đề tài nghiên cứu quy mô quốc gia lần này được xem là bước nối tiếp cho những nỗ lực bền bỉ của Ngọc Châu trong hành trình vì sức khỏe cộng đồng. Không chỉ hướng tới việc mang đến các giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu chất lượng, an toàn và gần gũi với người Việt, thương hiệu còn mong muốn góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng dựa trên nền tảng khoa học và thực tiễn.

Lễ ký kết lần này không chỉ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa bệnh viện và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh mà còn thể hiện xu hướng tăng cường huy động nguồn lực xã hội cho nghiên cứu khoa học và y tế dự phòng. Thông qua đề tài, các bên kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thực tiễn, phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng hiệu quả, có khả năng nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.