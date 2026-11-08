Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh kiểu quần lót này trực tiếp gây suy giảm khả năng sinh sản.

Mặc quần lót quá bó sát có thể làm tăng nhiệt độ vùng háng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng ở nam giới (ảnh: Cultura Creative/Tetra images RF/Getty Images).

Một nghiên cứu quy mô lớn tại Trung Quốc đã phân tích mối liên hệ giữa kiểu quần lót thường mặc và chất lượng tinh dịch ở nam giới.

Kết quả cho thấy nhóm mặc quần lót bó sát có một số chỉ số chất lượng tinh dịch kém hơn, đồng thời ghi nhận tỷ lệ rối loạn cương dương và xuất tinh sớm cao hơn nhóm mặc quần rộng.

Nghiên cứu do bác sĩ tiết niệu Xue-Chun Hu và cộng sự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thực hiện, được công bố trên Asian Journal of Andrology ngày 27/10/2026. Đây được xem là nghiên cứu có quy mô lớn nhất thuộc loại này cho đến nay, với số người tham gia lớn hơn 40 lần nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2018.

Mối liên hệ giữa quần lót bó sát và chất lượng tinh dịch

Nghiên cứu gồm 26.836 nam giới đến Bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc để đánh giá sức khỏe sinh sản. Độ tuổi trung vị của người tham gia là 30.

Dựa trên thông tin tự khai về loại quần lót thường mặc trong 3 tháng trước đó, các nhà nghiên cứu chia người tham gia thành 2 nhóm: 21.221 người mặc quần rộng, chẳng hạn quần boxer, và 5.615 người mặc quần bó sát, gồm quần chữ Y, quần lọt khe hoặc quần đùi ôm sát.

Sau khi điều chỉnh một số yếu tố sức khỏe có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhóm nghiên cứu nhận thấy người mặc quần bó sát có odds gặp tình trạng thể tích tinh dịch thấp cao hơn 18% so với nhóm mặc quần rộng.

Odds có ít tinh trùng di động cao hơn 12%, odds có tỷ lệ tinh trùng hình thái bình thường thấp cao hơn 48%, trong khi odds có chỉ số phân mảnh DNA tinh trùng cao cao hơn 108%.

Các con số này phản ánh mức chênh lệch về odds gặp những chỉ số bất lợi, không có nghĩa thể tích tinh dịch của từng người giảm 18%, tỷ lệ tinh trùng di động giảm 12% hay số tinh trùng bình thường giảm 48%.

Phân tích bổ sung cũng ghi nhận tỷ lệ rối loạn cương dương ở nhóm mặc quần bó sát là 62,7%, so với 57,8% ở nhóm mặc quần rộng. Tỷ lệ xuất tinh sớm tương ứng là 30,8% và 23,2%.

Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát, không phải thử nghiệm nhằm xác định tác động trực tiếp của quần lót. Vì vậy, kết quả chỉ cho thấy mối liên hệ giữa kiểu quần lót và các chỉ số được khảo sát, chưa chứng minh quần bó sát là nguyên nhân gây ra những vấn đề này.

Nhiệt độ vùng bìu có thể là một yếu tố liên quan

Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của một tế bào tinh trùng (ảnh: Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Getty Images).

Một giả thuyết được các nhà khoa học đề cập là tác động của nhiệt độ vùng bìu. Tinh hoàn nằm ngoài ổ bụng, giúp duy trì nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trung tâm cơ thể khoảng 2-3°C, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và trưởng thành của tinh trùng.

Quần lót bó sát có thể làm giảm độ thông thoáng quanh vùng bìu. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy nhiệt độ tại khu vực này có thể tăng khi mặc đồ lót chật, qua đó làm dấy lên giả thuyết rằng tình trạng tăng nhiệt kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên gần 27.000 nam giới không chứng minh nhiệt độ vùng bìu là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những khác biệt về chất lượng tinh dịch. Các tác giả cho rằng cần có thêm nghiên cứu để làm rõ cơ chế tác động.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc lựa chọn quần rộng có thể là một thay đổi lối sống dễ thực hiện, nhưng chưa rõ điều này có giúp tăng khả năng thụ thai hay không.

Chưa thể kết luận quần lót chật gây vô sinh

Dù có quy mô lớn, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế.

Thứ nhất, đây là nghiên cứu quan sát, chỉ ghi nhận mối liên hệ giữa loại quần lót thường mặc và các chỉ số sức khỏe sinh sản. Kết quả chưa chứng minh việc mặc quần lót chật trực tiếp gây suy giảm chất lượng tinh trùng. Việc chuyển sang mặc quần rộng cũng không đồng nghĩa chắc chắn cải thiện khả năng sinh sản.

Thứ hai, đối tượng nghiên cứu là những nam giới đến kiểm tra sức khỏe sinh sản tại bệnh viện. Vì vậy, kết quả có thể chưa đại diện cho toàn bộ nam giới khỏe mạnh trong cộng đồng.

Thứ ba, chất lượng tinh trùng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, hút thuốc, sử dụng rượu bia, nhiệt độ môi trường và tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Từ những kết quả này, nam giới có thể cân nhắc lựa chọn quần lót có kích cỡ phù hợp, chất liệu thoáng khí, tránh gây chèn ép kéo dài vùng bìu. Đây là một thay đổi trong sinh hoạt có thể thực hiện tương đối dễ dàng, nhưng không nên xem là biện pháp điều trị các vấn đề về chất lượng tinh trùng hoặc vô sinh.