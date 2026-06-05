Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Hà Nội dự kiến quy tụ 1.500 người

Lan tỏa giá trị sống khỏe trong kỷ nguyên mới

Sáng ngày 14/6 , tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026 với chủ đề “Yoga Kỷ nguyên mới - Yoga sống khỏe cùng năm tháng”.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ cùng nhiều tổ chức, đơn vị đồng hành. Báo Dân trí là đơn vị truyền thông của chương trình.

Ngày Quốc tế Yoga là dịp để cộng đồng cùng lan tỏa những giá trị tích cực của yoga đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và đời sống xã hội. Với chủ đề “Yoga Kỷ nguyên mới”, chương trình năm nay hướng tới khẳng định vai trò của yoga trong bối cảnh con người ngày càng quan tâm đến sức khỏe toàn diện, sự cân bằng nội tâm và lối sống lành mạnh.

Bà Trần Thị Diễm Hương, Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được sự đăng ký tham gia của gần 60 câu lạc bộ yoga trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó còn có rất nhiều câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên và nhiều địa phương khác. Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của yoga trong cộng đồng cũng như sự hưởng ứng tích cực đối với Ngày Quốc tế Yoga 2026 tại Hà Nội".

Bà Diễm Hương nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn sự kiện sẽ trở thành cầu nối để cộng đồng yoga giao lưu, học hỏi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của yoga và truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực tới xã hội”.

Màn đồng diễn 1.500 người và xếp hình quốc kỳ Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn yoga quy mô lớn trên nền nhạc “Hà Nội - Niềm tin và Hy vọng”, quy tụ hàng nghìn yogi cùng hòa chung nhịp thở và chuyển động trong không gian xanh của Thủ đô. Hoạt động không chỉ mang tính trình diễn nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp về sức khỏe, sự gắn kết và tinh thần vươn lên của cộng đồng yoga Việt Nam.

1.500 yogi sẽ cùng tham gia màn xếp hình Lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Hình ảnh được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của cộng đồng yoga trên cả nước.

Màn xếp hình được dàn dựng bởi ông Trần Nguyễn Hồng Quân, Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình, đồng thời là Tổng đạo diễn sự kiện.

Theo Ban tổ chức, ê-kíp đã dành nhiều thời gian xây dựng ý tưởng, bố trí đội hình và luyện tập nhằm mang đến một tiết mục ý nghĩa trong ngày hội yoga của Thủ đô.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều quyền lợi dành cho người tham dự. Mỗi yogi tham gia chương trình sẽ được nhận áo đồng phục chính thức, quà lưu niệm và nước uống miễn phí từ Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành.

Với quy mô lớn và sự tham gia của đông đảo cộng đồng yoga trong và ngoài Thủ đô, Chương trình Chào mừng Ngày Quốc tế Yoga 2026 được kỳ vọng trở thành hoạt động tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.