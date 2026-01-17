Ngã quỵ khi đang làm việc, bệnh nhân trẻ được kéo lại từ “cửa tử”

Ngày 17/1, bác sĩ Nguyễn Hữu Tín, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh viện đã cứu sống một thanh niên ngừng tim nghi do điện giật.

Nam thanh niên đột ngột ngã quỵ khi đang làm việc (Ảnh minh họa: Deposit Photo).

Theo đó, trưa 5/1, nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức khi đang làm việc với máy may, nghi ngờ gặp tai nạn điện giật. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến một cơ sở y tế gần đó trong tình trạng ngừng tuần hoàn - hô hấp.

Tại đây, ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện và ghi nhận người bệnh có tái lập tuần hoàn tự nhiên. Sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC&CĐ), Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ đã theo dõi sát và điều trị hồi sức cho nam thanh niên theo phác đồ phù hợp. Sau khoảng 2 ngày, anh được rút nội khí quản.

Nhờ can thiệp kịp thời và chăm sóc tích cực, người bệnh hồi phục gần như hoàn toàn.

Theo bác sĩ Tín, điện là nguồn năng lượng thiết yếu trong sinh hoạt và sản xuất, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu xảy ra rò rỉ điện hoặc thao tác thiếu an toàn. Tai nạn điện giật có thể gây tổn thương cơ thể qua 3 cơ chế chính là sinh nhiệt, phá vỡ màng tế bào và biến tính các đại phân tử.

Ngoài tổn thương tại chỗ, điện giật còn có thể gây rối loạn chức năng đa cơ quan, đặc biệt nguy hiểm là rối loạn nhịp tim và ngừng tim.

Với dòng điện xoay chiều tần số thấp thường dùng trong sinh hoạt, nạn nhân có thể bị co cứng cơ và “hút dính” vào nguồn điện, dẫn đến ngưng hô hấp - tuần hoàn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Tín khuyến cáo, khi gặp tình huống nghi ngờ điện giật, điều quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người cứu và xử trí đúng trình tự.

Cụ thể, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện (cầu dao, aptomat). Nếu chưa thể ngắt điện ngay, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân mà sử dụng vật khô, không dẫn điện để tách người bị nạn khỏi nguồn điện. Đồng thời, gọi cấp cứu và nhờ hỗ trợ y tế ngay lập tức.

Trong trường hợp nạn nhân không thở hoặc không đáp ứng, cần tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) càng sớm càng tốt cho đến khi có lực lượng chuyên môn hoặc thiết bị hỗ trợ.

Bên cạnh đó, người làm việc trong môi trường nguy cơ cao nên tham gia các khóa tập huấn về cấp cứu điện giật. Trong sinh hoạt và lao động hàng ngày, cần thường xuyên kiểm tra dây điện, ổ cắm, phích cắm; bảo trì thiết bị định kỳ; không thao tác khi tay ướt hoặc nền ẩm; tránh cắm điện quá tải và sử dụng thiết bị có dấu hiệu hở, chập điện.

Việc sắp xếp dây điện gọn gàng, để xa nguồn nước, che chắn ổ cắm và hướng dẫn trẻ em các nguyên tắc an toàn điện cũng là những biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn điện giật.