Nam thanh niên ngoài 30 đã có khớp gối như người 70 tuổi

Mới ngoài 30 tuổi nhưng một nam nhân viên văn phòng tại TPHCM đã phải đối mặt với tình trạng đau nhức dữ dội ở khớp gối. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện khớp gối của anh đã thoái hóa nghiêm trọng, tương đương mức độ ở người 60-70 tuổi.

Người đàn ông sau đó phải tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nhằm giảm viêm, trì hoãn tiến triển và kéo dài tuổi thọ khớp. Nếu tình trạng xấu đi, có thể phải cân nhắc thay khớp nhân tạo sớm hơn.

Trong trường hợp thoái hóa nặng, người bệnh có thể phải phẫu thuật thay khớp (Ảnh: BV).

Đây là trường hợp điển hình cho xu hướng trẻ hóa của bệnh thoái hóa khớp gối hiện nay.

Theo bác sĩ, bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ rõ rệt như béo phì nặng, chấn thương cũ hay chơi thể thao cường độ cao. Anh chỉ làm việc ngồi văn phòng nhiều giờ, ít vận động trong nhiều năm khiến cơ đùi yếu dần. Cơ đùi yếu không đủ bảo vệ và nâng đỡ khớp gối, dẫn đến áp lực lớn lên sụn khớp, gây bào mòn nhanh chóng.

Bác sĩ cho hay, trước đây thoái hóa khớp gối thường xuất hiện sau 40-45 tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên. Hiện nay, bệnh đang trẻ hóa rõ rệt, nhiều trường hợp ngoài 30 tuổi đã có dấu hiệu.

Nguyên nhân thường bắt nguồn từ lối sống hiện đại như các thói quen ngồi lâu một chỗ, ít lao động chân tay, cộng thêm thừa cân hoặc thói quen vận động không phù hợp. Mỗi kilogam cân nặng thừa làm tăng lực đè ép lên khớp gối gấp khoảng 5 lần khi leo cầu thang, đẩy nhanh quá trình thoái hóa.

Ngoài ra, đi bộ hay leo thang bộ vốn tốt cho tim mạch và kiểm soát đường huyết, nhưng ở người đã có tổn thương khớp hoặc thừa cân, leo cầu thang nhiều có thể làm tăng áp lực lên khớp gối.

Mọi người nên chọn các môn ít chịu tải trọng như đạp xe đạp hoặc bơi lội. Những bài tập này giúp tăng cường cơ đùi, giảm huyết áp, ổn định đường huyết mà không làm khớp gối chịu lực lớn. Ngoài ra, cần hạn chế ngồi xổm, ngồi xếp bằng lâu ngày và đi lại thường xuyên để tránh cứng khớp.

Hiện nay, thoái hóa khớp gối chưa có phương pháp điều trị có thể phục hồi hoàn toàn cấu trúc khớp. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường được khuyến cáo điều chỉnh lối sống, giảm tải cho khớp, kết hợp tập vật lý trị liệu và sử dụng các thuốc giảm đau hoặc thuốc hỗ trợ bảo vệ sụn.

Nếu cơn đau kéo dài hoặc tình trạng viêm tăng lên, bác sĩ có thể chỉ định tiêm chất nhờn nội khớp hoặc huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nhằm giảm viêm và làm chậm quá trình thoái hóa, qua đó kéo dài tuổi thọ khớp.

Khi khớp gối đã tổn thương nặng, phẫu thuật thay khớp nhân tạo được xem là lựa chọn điều trị sau cùng. Hiện nay, kỹ thuật thay khớp gối đã có nhiều bước tiến, trong đó xu hướng ứng dụng robot trong phẫu thuật đang được triển khai nhằm nâng cao độ chính xác.

Nhờ đó, bệnh nhân có thể phục hồi nhanh hơn và cải thiện khả năng vận động gần với tự nhiên. Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên thực hiện phẫu thuật đúng thời điểm khi có chỉ định để đạt hiệu quả điều trị và phục hồi tối ưu.