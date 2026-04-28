Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

Ngày 28/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca bệnh hy hữu do trò đùa nghịch dại của trẻ nhỏ.

Theo đó, nam sinh (12 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu với biểu hiện đau nhiều, tụ máu vùng tầng sinh môn kèm đi tiểu ra máu.

Người nhà bệnh nhi cho biết, tai nạn xảy ra trong giờ học. Khi em đứng lên phát biểu, các bạn đã đặt sẵn một chiếc bút bi trên ghế ngồi của em theo chiều thẳng đứng. Khi em ngồi xuống, đầu bút bất ngờ chọc thẳng vào vùng tầng sinh môn, gây ra chấn thương nghiêm trọng.

BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán tổn thương niệu đạo.

“Đây là khu vực giải phẫu đặc biệt nhạy cảm, tập trung nhiều mạch máu và cơ quan quan trọng như niệu đạo, trực tràng, dương vật, tinh hoàn… Tổn thương tại đây có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như: tụ máu lan rộng, rò niệu đạo, nhiễm trùng, áp xe tầng sinh môn và đặc biệt ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh", BS Thảo thông tin.

Nam sinh đã hồi phục sức khỏe, được hỗ trợ tâm lý để trở lại cuộc sống bình thường (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Hiện tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, tình trạng tụ máu giảm, không còn đi tiểu ra máu.

Ngoài ra, Bệnh viện Việt Đức cũng thông tin về một trường hợp bị dị vật là chìa khóa cắm xuyên sọ nam sinh 14 tuổi ở Hải Phòng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng đỉnh chẩm, kèm theo dị vật là một chiếc chìa khóa cắm sâu tại vị trí tổn thương.

Sau thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán vết thương xoang tĩnh mạch dọc. Đây là dạng vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh vì tổn thương vào xoang tĩnh mạch gây chảy máu ồ ạt trong thời gian ngắn.

Nam sinh bị một chiếc chìa khóa đâm xuyên sọ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

BSCKII Lê Văn Bằng, Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ca mổ cho nam sinh có nhiều thách thức, trong đó nguy cơ lớn nhất là bị chảy máu ồ ạt khi rút dị vật ra ngoài.

Sau khi đánh giá kỹ, ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện ca rút dị vật. Ê-kíp đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu và phẫu thuật thành công lấy dị vật cho người bệnh.

Sau ca mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn học đường không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực mà còn đến từ sự đùa nghịch thiếu kiểm soát.

Những vật dụng quen thuộc như chìa khóa, bút viết… nếu sử dụng không đúng cách có thể trở thành tác nhân gây chấn thương nghiêm trọng.

Hậu quả của các tai nạn này không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất trước mắt mà còn có thể để lại di chứng lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí kéo theo hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng đến gia đình, xã hội.

Vì thế, cha mẹ, thầy cô luôn cần giáo dục, nhắc nhở trẻ nhằm đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ từ trò nghịch dại gây hậu quả lớn cho sức khỏe.