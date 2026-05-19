Nam giới vô tinh tăng cơ hội làm cha nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại

Hiểu đúng về chứng vô tinh

Vô tinh là tình trạng không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch sau khi xuất tinh. Vô tinh có thể xuất hiện bẩm sinh hoặc phát triển ở tuổi trưởng thành do nhiều yếu tố bệnh lý, môi trường. Trong phần lớn các trường hợp, nam giới khỏe, sinh hoạt tình dục bình thường và chỉ phát hiện ra bệnh khi đi khám do chậm có con.

Chứng vô tinh thường được chia làm 3 nhóm chính. Nhóm vô tinh do tắc nghẽn, tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng bình thường nhưng đường ống dẫn bị tắc nghẽn, khiến tinh trùng không thể thoát ra ngoài.

Nhóm vô tinh không do tắc nghẽn, vấn đề nằm ở tinh hoàn, nơi sản xuất tinh trùng. Ở nhóm này, quá trình sinh tinh bị suy giảm hoặc ngưng trệ do các bệnh lý bẩm sinh, biến chứng quai bị, tổn thương tinh hoàn... Còn ở nhóm vô tinh trước tinh hoàn (ít phổ biến) thường chỉ xảy ra do rối loạn nội tiết tố khiến tinh hoàn không nhận được tín hiệu hormone để sản xuất tinh trùng.

Để chẩn đoán chính xác, tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc, nam giới thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ tại phòng Lab chuyên biệt. Đây là bước thăm khám quan trọng để xác định lựa chọn điều trị phù hợp.

Các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại cho nam giới vô tinh

Hiện nay, y học sinh sản thế giới đã phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến để thu nhận tinh trùng cho nam giới vô tinh.

Chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA): Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, thường được chỉ định cho các trường hợp vô tinh do tắc nghẽn. Bác sĩ dùng một kim nhỏ đâm xuyên qua da bìu vào mào tinh để hút dịch chứa tinh trùng. Kỹ thuật này diễn ra nhanh chóng, ít đau và thời gian phục hồi nhanh.

Lấy tinh trùng ở mào tinh bằng vi phẫu (MESA): Đây là kỹ thuật chuyên sâu hơn dành cho nam giới bị tắc nghẽn ống dẫn tinh. Thay vì chọc hút, bác sĩ sẽ thực hiện mở bìu và sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để bộc lộ các ống mào tinh. Kỹ thuật này cho phép thu được lượng tinh trùng lớn hơn, chất lượng và ít lẫn máu hơn.

Vi phẫu thuật tìm tinh trùng từ mô tinh hoàn (MicroTESE): Là kỹ thuật vi phẫu mang lại hiệu quả cao trong điều trị vô tinh không do tắc nghẽn. MicroTESE sử dụng kính vi phẫu độ phóng đại cực lớn để quan sát sâu vào cấu trúc tinh hoàn, giúp bác sĩ tìm kiếm chính xác những ống sinh tinh tiềm năng nhất. Phương pháp này mang lại tỷ lệ thu nhận tinh trùng khả quan, đồng thời bảo vệ chức năng nội tiết của nam giới.

Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ICSI/Piezo ICSI: Tinh trùng thu được sau phẫu thuật sẽ được tiêm trực tiếp vào bào tương trứng bằng kỹ thuật ICSI (sử dụng kim tiêm có đầu vát nhọn và lực tay đẩy) hoặc Piezo ICSI (sử dụng kim tiêm có đầu tù và sóng rung động vi thể) để tạo thành phôi.

Từ chẩn đoán vô tinh đến niềm hạnh phúc đón “quả ngọt”

Anh Thi được chẩn đoán vô tinh do biến chứng quai bị, còn chị Liên mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Khao khát tìm con, hai anh chị đã tin tưởng chọn Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh để điều trị. Với phác đồ cá nhân hóa, anh Thi được chỉ định phẫu thuật Micro-TESE để tìm tinh trùng.

Sau những sự cố gắng và kiên trì, phép màu đã xuất hiện vào lần chuyển phôi thứ ba (4/2025). Thai kỳ diễn ra thuận lợi và đến tháng 12/2025, tổ ấm của họ đã trọn vẹn khi đón 1 thiên thần nhỏ khỏe mạnh chào đời.

Nhờ sự đồng bộ giữa kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và phòng Lab nuôi cấy phôi tiêu chuẩn, nhiều nam giới đã biến ước mơ làm cha tưởng chừng vô vọng trở thành hiện thực.

