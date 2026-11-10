Ngày 10/11, Bệnh viện Việt Đức cho biết, nam bệnh nhân 28 tuổi người Iceland đã lựa chọn bệnh viện để phẫu thuật chấn thương khớp gối sau khi chơi thể thao.

Một tháng trước phẫu thuật, anh F.O.C., 28 tuổi, xuất hiện tình trạng đau nhiều vùng khớp gối, sưng nề và thường xuyên có cảm giác kẹt khớp sau khi chơi thể thao.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong.

Không lựa chọn trở về châu Âu hay điều trị tại các trung tâm y tế trong khu vực, anh C. lquyết định đến Bệnh viện Việt Đức, sau khi tìm hiểu và tham khảo thông tin từ cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và anh F.O.C. sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, anh C. được theo dõi hình ảnh bên trong khớp gối trên màn hình. Bác sĩ đồng thời giải thích các tổn thương và từng bước can thiệp, giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng của mình cũng như phương pháp điều trị.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết, các bác sĩ đã tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân, kết hợp xử lý tổn thương sụn chêm trong.

"Phương pháp này giúp tối ưu nguồn gân ghép, hạn chế xâm lấn và bảo đảm độ vững chắc của mảnh ghép.

Bác sĩ sử dụng một gân bán gân của chính người bệnh, tạo hình mảnh ghép đạt độ dày phù hợp; đồng thời thiết kế đường hầm xương ngắn khoảng 20 mm và sử dụng hệ thống cố định bằng vòng treo điều chỉnh được", PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh giải thích.

Đối với tổn thương sụn chêm trong, thay vì cắt bỏ phần sụn bị rách, ê-kíp ưu tiên kỹ thuật khâu bảo tồn bằng hệ thống dụng cụ chuyên biệt. Đây là phương pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì chức năng giảm xóc, phân phối lực và bảo vệ sụn khớp, đặc biệt ở người bệnh trẻ tuổi có nhu cầu vận động cao.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân bán gân tự thân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Một ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu thực hiện các bài tập vận động chủ động khớp gối, cổ chân và khớp háng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, việc một người bệnh quốc tịch Iceland lựa chọn Bệnh viện Việt Đức thay vì trở về nước điều trị cho thấy năng lực chuyên môn và sức hút ngày càng lớn của y tế Việt Nam đối với người bệnh quốc tế.

"Chúng tôi không ngừng cập nhật các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa, bệnh viện đã và đang nâng cao hiệu quả điều trị các chấn thương phức tạp về cơ xương khớp", chuyên gia nói.

Ông khuyến cáo, sau khi chơi thể thao, xuất hiện các biểu hiện đau bất thường, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị sớm, giảm nguy cơ ảnh hưởng chất lượng sống.