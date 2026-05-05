Mũi tiêm 1 phút thay thế truyền hóa chất hàng giờ tại Anh

Tiết kiệm 90% thời gian điều trị nhờ mũi tiêm 1 phút

Hệ thống Y tế Quốc gia Anh đang triển khai dạng tiêm dưới da của pembrolizumab, thuốc miễn dịch có tên thương mại Keytruda, nhằm rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Pembrolizumab được sử dụng trong điều trị nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đầu cổ và ung thư cổ tử cung. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn protein PD-1, qua đó hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Trước đây, bệnh nhân thường phải đến bệnh viện để truyền thuốc qua đường tĩnh mạch. Quy trình này có thể kéo dài, đồng thời đòi hỏi thuốc được chuẩn bị theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt. Với dạng tiêm mới, người bệnh có thể được dùng thuốc mỗi 3 tuần trong khoảng 1 phút hoặc mỗi 6 tuần trong khoảng hai phút, tùy theo phác đồ điều trị.

Bà Shirley Xerxes, 89 tuổi, sống tại St Albans, là một trong những bệnh nhân đầu tiên tiếp cận phương pháp này. Bà cho biết thời gian điều trị ngắn hơn nhiều so với truyền tĩnh mạch, giúp bà không phải ngồi lâu tại bệnh viện và có thêm thời gian cho sinh hoạt cá nhân, trong đó có làm vườn.

Bà Shirley Xerxes (ở giữa) là một trong những bệnh nhân đầu tiên tại Anh được điều trị bằng liệu pháp Keytruda dạng tiêm (Ảnh: NHS England).

Chiến lược giải phóng nguồn lực và hiện đại hóa y tế quốc gia

Theo NHS, mỗi năm có khoảng 14.000 bệnh nhân tại Anh bắt đầu điều trị bằng pembrolizumab. Phần lớn trong số này dự kiến sẽ được chuyển sang dạng tiêm khi phương pháp được áp dụng rộng rãi. Sự thay đổi này được kỳ vọng giúp giảm tải cho các cơ sở điều trị ung thư trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc vẫn ở mức cao.

Giáo sư Peter Johnson, Giám đốc lâm sàng quốc gia về ung thư của NHS, cho rằng dạng tiêm mới giúp bệnh nhân sớm trở lại sinh hoạt thường ngày thay vì phải dành nhiều giờ tại bệnh viện. Theo ông, việc điều trị ung thư thường đi kèm các lần thăm khám lặp lại, nên rút ngắn thời gian mỗi buổi điều trị có ý nghĩa thiết thực với người bệnh.

Tuy nhiên, NHS cho biết việc triển khai dạng tiêm không đồng nghĩa mọi bệnh nhân đều ngừng truyền tĩnh mạch. Những người đang dùng pembrolizumab kết hợp với các liệu pháp truyền khác vẫn có thể tiếp tục hình thức phù hợp nếu bác sĩ đánh giá là cần thiết. Quyết định điều trị sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh, loại ung thư và phác đồ chuyên môn.

Ông James Richardson, Cố vấn chuyên khoa quốc gia về thuốc điều trị ung thư tại NHS England, nhận định dạng tiêm mới mang lại lợi ích cho cả bệnh nhân và hệ thống y tế. Người bệnh sẽ ở bệnh viện ít thời gian hơn, trong khi các đội ngũ lâm sàng có thêm điều kiện chăm sóc những trường hợp khác. Phần thời gian tiết kiệm được cũng hỗ trợ mục tiêu hiện đại hóa dịch vụ ung thư của NHS.

Về chi phí, NHS không công bố mức giá cụ thể do các điều khoản bảo mật trong thỏa thuận với hãng dược MSD của Mỹ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hệ thống y tế này dự kiến chi trả mức tương đương cho cả dạng tiêm mới và dạng truyền tĩnh mạch của pembrolizumab.

Dù vậy, vị thế độc quyền của thuốc gốc có thể thay đổi trong những năm tới, khi các bằng sáng chế của Keytruda dự kiến hết hạn vào năm 2028 tại Mỹ và năm 2031 tại châu Âu.

Y tá chuẩn bị ống tiêm loại mới tại Trung tâm Ung thư Mount Vernon ở Hertfordshire (Ảnh: PA).

Ông John McNeill, đại diện MSD tại Anh, cho biết việc đưa pembrolizumab dạng tiêm vào sử dụng nhằm cải thiện trải nghiệm điều trị và hỗ trợ bác sĩ sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực lâm sàng.

Trong khi đó, bà Michelle Mitchell, Giám đốc điều hành Cancer Research UK, cho rằng các đổi mới giúp tăng hiệu quả điều trị và phân bổ nguồn lực có vai trò quan trọng trong bối cảnh NHS còn chịu áp lực. Bà cũng nhấn mạnh cần bảo đảm các phương pháp đã được chứng minh hiệu quả được đưa đến bệnh nhân nhanh chóng và công bằng.

Việc triển khai pembrolizumab dạng tiêm cho thấy xu hướng điều trị ung thư đang chuyển dần theo hướng thuận tiện hơn cho người bệnh và hiệu quả hơn trong tổ chức dịch vụ y tế. Với những bệnh nhân phù hợp, thay đổi này có thể giảm đáng kể thời gian tại bệnh viện, trong khi vẫn duy trì mục tiêu của liệu pháp miễn dịch là hỗ trợ cơ thể chống lại tế bào ung thư.