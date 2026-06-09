Mùa cao điểm viêm não Nhật Bản, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ sót

Chưa tiêm vaccine, bệnh nhi 14 tuổi tử vong vì viêm não Nhật Bản

Viêm não Nhật Bản vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu ở trẻ em với tỷ lệ tử vong và di chứng cao.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 5, địa phương ghi nhận một trường hợp tử vong do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi là bé gái 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Ban đầu, trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nôn và mệt mỏi. Sau đó, bệnh diễn biến nặng với biểu hiện nói ngọng, rối loạn ý thức và tăng trương lực cơ.

Trẻ được điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nặng.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền sang người qua muỗi đốt (Ảnh: WHO).

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với virus viêm não Nhật Bản. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao nhưng không thể cứu sống người bệnh. Điều đáng tiếc là bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây truyền sang người thông qua muỗi đốt.

Bệnh thường gia tăng vào mùa hè khi muỗi phát triển mạnh, đặc biệt tại các khu vực nông thôn có hoạt động chăn nuôi và trồng lúa nước. Trẻ em là nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh và dễ gặp các biến chứng thần kinh nghiêm trọng nếu không được phòng ngừa đầy đủ.

Đáng chú ý, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu (như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn và mệt mỏi). Vì thế, trong giai đoạn đầu bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm hoặc các bệnh sốt do virus khác.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, virus có thể xâm nhập và tấn công hệ thần kinh trung ương gây viêm não với các biểu hiện như phù não, co giật, rối loạn ý thức, hôn mê và nhiều biến chứng thần kinh nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ tử vong do viêm não Nhật Bản có thể lên tới 20-30%. Ngay cả trong số những người may mắn sống sót, khoảng 30-50% phải gánh chịu các di chứng thần kinh và tâm thần kéo dài như liệt vận động, co cứng cơ, động kinh, giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ hoặc suy giảm khả năng học tập và lao động.

Nhiều trường hợp phải sống chung với di chứng suốt đời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình.

Khoảng trống miễn dịch vì trẻ quên tiêm nhắc lại

Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, nhưng thường gặp vào mùa hè, đặc biệt trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm.

Đến nay, bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống. Việc phát hiện sớm chỉ giúp tăng cơ hội cứu sống người bệnh, còn biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh vẫn là tiêm chủng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính có khoảng 3 tỷ người đang sinh sống trong vùng nguy cơ tại 24 quốc gia châu Á, trong đó khoảng 700 triệu là trẻ em dưới 15 tuổi. GS.TS Vũ Sinh Nam, Hội Y học Dự phòng Việt Nam cho biết, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 67.900 ca mắc viêm não Nhật Bản. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30%.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản (Ảnh minh họa: P.N).

Một nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trên 617 bệnh nhân nghi ngờ viêm não cho thấy viêm não Nhật Bản chiếm tới 33% số trường hợp xác định được căn nguyên. Tỷ lệ tử vong ghi nhận là 16% và gần 49% bệnh nhân để lại di chứng thần kinh.

Tại Việt Nam, nhờ Chương trình tiêm chủng mở rộng, số mắc đã giảm mạnh xuống còn khoảng 100-200 trường hợp mỗi năm. Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn ghi nhận ca mắc ở những người không tiêm chủng, tiêm không đủ liều hoặc không tiêm nhắc theo khuyến cáo.

Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ cần tiêm 3 mũi cơ bản gồm mũi đầu tiên lúc 1 tuổi, mũi thứ hai sau 1-2 tuần và mũi thứ ba sau mũi thứ hai một năm. Sau đó cần tiêm nhắc lại mỗi 3-4 năm cho đến khi đủ 15 tuổi để duy trì miễn dịch bảo vệ.

Thực tế, nhiều phụ huynh thường ghi nhớ lịch tiêm cơ bản nhưng lại quên các mũi tiêm nhắc. Đây là khoảng trống miễn dịch khiến trẻ vẫn có nguy cơ mắc bệnh dù đã từng được tiêm chủng trước đó.

Theo BS Nguyễn Tuấn Hải, vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh viêm não Nhật Bản. Việc tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch giúp cơ thể tạo miễn dịch bảo vệ, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nặng và tử vong.

Bất kỳ ai chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có nguy cơ mắc bệnh. Do đó, không chỉ trẻ em mà cả người lớn chưa từng tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ liều theo lịch khuyến cáo cũng cần được tư vấn để hoàn thiện lịch tiêm phòng.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần chủ động phòng chống muỗi đốt bằng các biện pháp như ngủ màn, vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ nước đọng, nơi muỗi sinh sản và tăng cường bảo vệ trẻ em trong mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm.