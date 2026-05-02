Một thói quen khi đi vệ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ 46%

Lướt điện thoại khi đi vệ sinh: Thói quen nhỏ, hệ lụy không nhỏ

Bệnh trĩ là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng ở trong hoặc xung quanh trực tràng và hậu môn. Chúng có thể gây đau, ngứa và chảy máu, mặc dù thường tự khỏi.

Theo The New York Post, tình trạng khó chịu này ảnh hưởng đến khoảng một nửa số người Mỹ trưởng thành trên 50 tuổi, khiến gần 4 triệu người phải đến bác sĩ hoặc phòng cấp cứu mỗi năm. Một nghiên cứu mới cho thấy việc dùng điện thoại khi đi vệ sinh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ lên 46%.

“Chúng ta vẫn đang khám phá ra nhiều khía cạnh mà điện thoại thông minh và lối sống hiện đại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách thức và địa điểm chúng ta sử dụng điện thoại, như khi ở trong phòng tắm, có thể gây ra những hậu quả không mong muốn”, Tiến sĩ Trisha Pasricha, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Ngồi lâu trong nhà vệ sinh làm tăng áp lực lên vùng hậu môn (Ảnh minh họa: iStock).

Nhóm nghiên cứu của TS Pasricha từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston (Mỹ) đã yêu cầu 125 người đến nội soi đại tràng trả lời các câu hỏi khảo sát trực tuyến về lối sống và thói quen đi vệ sinh của họ.

Khoảng 66% thừa nhận có thói quen ngồi lâu trên bồn cầu để lướt điện thoại, 37% trong số những người này dành hơn 5 phút mỗi lần “ôm” bồn cầu, so với chỉ 7,1% ở nhóm không có thói quen.

Vì sao dùng điện thoại làm tăng nguy cơ mắc trĩ?

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc lướt điện thoại khi ngồi trên bồn cầu có thể vô tình kéo dài thời gian đi vệ sinh, làm tăng áp lực lên vùng hậu môn - trực tràng, khiến tĩnh mạch dễ sưng giãn.

"Nghiên cứu này củng cố lời khuyên cho mọi người nói chung là nên để điện thoại thông minh bên ngoài phòng tắm và cố gắng không dành quá vài phút để đi đại tiện", TS Pasricha nói.

"Nếu mất nhiều thời gian hơn, hãy tự hỏi tại sao? Có phải vì việc đi đại tiện thực sự khó khăn, hay vì tôi đang tập trung vào việc khác?", chuyên gia này nói thêm.

Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí PLOS One.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu xác định rằng việc rặn khi đi vệ sinh không làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, một điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước đây.

Các nguyên nhân tiềm ẩn khác gây ra bệnh trĩ bao gồm táo bón, nâng vật nặng, mang thai, di truyền, béo phì và suy yếu tĩnh mạch do lão hóa.

Cách phòng bệnh trĩ

Dưới đây là lời khuyên của TS.BS Hà Mạnh Cường, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương (Hà Nội), để phòng bệnh trĩ:

- Chế độ ăn, uống: Chúng ta nên kiêng chua, cay, rượu bia, chất kích thích…, đồng thời ăn nhiều rau, uống nhiều nước.

- Tránh tư thế đứng lâu, ngồi lâu, thói quen ngồi nhà vệ sinh kéo dài.

- Chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý, rèn luyện sức khỏe: Với những người bị trĩ tránh tập các môn thể thao tăng áp lực ổ bụng như tập tạ, nên tập môn bơi.

- Kiểm soát tình trạng rối loạn đại tiện: Nếu táo bón, bạn phải điều chỉnh chế độ ăn nhiều rau, uống nhiều nước. Khi điều chỉnh chế độ ăn, uống mà không cải thiện tình trạng táo bón, chúng ta nên đi khám chuyên khoa để dùng thuốc theo chỉ định. Nếu tiêu chảy, chúng ta cũng cần xem lại chế độ ăn, dùng thuốc khi cần thiết.

- Phụ nữ mang thai phải có chế độ ăn, uống hợp lý để phòng tránh tình trạng táo bón.

- Người bị béo phì nên có kế hoạch giảm cân bằng chế độ ăn, uống, luyện tập thể dục thể thao.