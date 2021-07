Một bệnh viện tư nhân có 18 người mắc Covid-19, 118 bệnh nhân xuất viện

Dân trí Chỉ trong vòng từ 26-30/7, tại một bệnh viện tư nhân khi đón nhận những lái xe đường dài làm test nhanh, sau đó đã làm lây lan dịch cho nhân viên và nhiều bệnh nhân điều trị tại đây.

Sáng 30/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông báo tính từ 13/6 đến 30/7, tỉnh này ghi nhận 210 người mắc Covid-19 xảy ra ở 14 địa phương.

Bệnh viện đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu ghi nhận có 18 trường hợp mắc Covid-19 khi được làm test nhanh và điều trị tại đây.

"Hiện đã có 118 bệnh nhân Covid-19 được ra viện. Trong 12h qua, ngành y tế Nghệ An đã xét nghiệm được 3.314 mẫu (trong đó có 408 F1), 3.292 mẫu kết quả âm tính. Đặc biệt, trong đó liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An, từ ngày 26/7 đến sáng 30/7 đã có 18 ca mắc tại 2 huyện, trong đó: Quỳnh Lưu 14 ca; Hoàng Mai 4 ca", CDC Nghệ An thông báo.

Được biết, Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An, đóng cạnh quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, thời gian qua đón rất nhiều tài xế lái xe đường dài ghé làm test nhanh, trong số đó có người mắc Covid-19 đã được CDC Nghệ An thông báo trước đó. Đáng chú ý, có 2 nữ điều dưỡng tại Bệnh viện này khi tiếp xúc lấy mẫu, thu tiền tài xế test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến việc Bệnh viện đa khoa Minh An để xảy ra tình trạng làm lây lan dịch bệnh, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho biết: "Hiện chúng tôi đang tập trung cho công tác chống dịch, còn về phần Bệnh viện đa khoa Minh An để xảy ra lây lan dịch bệnh chúng tôi sẽ làm sau".

Thông báo CDC Nghệ An cũng nêu rõ, trong 24h qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới xảy ra ở các huyện: Nam Đàn, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai và Nghi Lộc.

Hà Tĩnh: 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 về quê trên chuyến tàu SE 14

Sáng 30/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông tin, theo kết quả xét nghiệm mới nhất địa phương này vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 4 người về trên chuyến tàu SE 14 và 1 người tự đi xe máy về từ Bình Dương.

Chuyến tàu SE 14 chở 814 công dân Hà Tĩnh từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê ngày 26/7.

Trường hợp anh N.P.H. (SN 1993, có địa chỉ tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) - đi xe máy từ Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 26/7.

Ngày 28/7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, anh H. khai báo y tế tại chốt và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 29/7, mẫu xét nghiệm bệnh phẩm của anh H. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp anh P.H.B. (SN 1991, có địa chỉ tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà); anh P.V.V. (SN 1998, có địa chỉ tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà); anh L.V.H. (SN 1985) và anh B.N.T. (SN 1990, cùng có địa chỉ tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ)

Cả 4 trường hợp trên được đón về Hà Tĩnh trên chuyến tàu SE14.

Ngày 26/7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, các trường hợp trên được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 29/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện các ca nhiễm, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly; điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các đối tượng là F1, F2 của 5 ca bệnh trên, đồng thời đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Theo ngành Y tế Hà Tĩnh, từ 10/7 đến nay, đã phát hiện 20 ca F0 từ TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng về trên địa bàn, trong đó 12 ca được đón về trên chuyến tàu SE 14. Khi về tới địa phương tất cả đều được cách ly ngay; triển khai truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng phòng ngừa lây lan rộng trên địa bàn.

Quảng Bình: Một nhóm 13 người nhập cảnh qua cửa khẩu đều dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 30/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, địa phương này vừa ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh.

Theo điều tra dịch tễ, một đoàn gồm 13 người Việt Nam lao động tự do tại Thái Lan, trước đó đã được cách ly 14 ngày tại tỉnh Khăm Muộn, Lào. Hết thời hạn cách ly, đoàn này nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường, 13 người này được cách ly tại khu vực cách ly tạm thời và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận lúc 13h ngày 28/7. Bên cạnh nhóm lao động về từ Thái Lan là một nhóm khác gồm 5 người từ Lào cũng đã làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Lúc 21h30 ngày 28/7, tất cả 18 người vừa nhập cảnh từ Lào và Thái Lan được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và chuyển về khu cách ly tập trung tại Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (cũ). Tất cả đều không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Sáng 29/7, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 18 người từ 2 đoàn nhập cảnh này. Theo đó, kết quả xét nghiệm lúc 23h30p ngày 29/7 khẳng định đoàn thứ nhất có 13/13 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; đoàn thứ 2 có 1/5 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, các lực lượng chức năng đã đưa 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình; 4 trường hợp F1 được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Đồng thời tiến hành khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn các khu vực tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và Khu cách ly tập trung tại Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (cũ).

