Morinaga và hành trình tiên phong khoa học miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ sinh mổ có nguy cơ nhiễm khuẩn và các vấn đề về hô hấp gấp 1,5 lần so với trẻ sinh thường do không được tiếp xúc với lợi khuẩn tự nhiên từ mẹ, ảnh hưởng đến quá trình hình thành hàng rào miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Vì vậy, hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khoa học dinh dưỡng miễn dịch - nền tảng giúp trẻ xây dựng sức đề kháng từ bên trong, trong đó có Lactoferrin, một loại protein có nhiều trong sữa non của mẹ, được biết đến với vai trò hỗ trợ miễn dịch, thúc đẩy lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Với trẻ sinh mổ, đây được xem là một trong những dưỡng chất quan trọng giúp hỗ trợ xây dựng nền tảng miễn dịch tự nhiên trong giai đoạn đầu đời.

Cơ chế hoạt động của Lactoferrin nhằm tăng miễn dịch cho cơ thể (Ảnh minh hoạ: Morinaga).

Nắm bắt xu hướng đó, nhiều hãng sữa bổ sung Lactoferrin vào công thức. Tuy nhiên, không nhiều thương hiệu nắm giữ bề dày nghiên cứu khoa học cũng như năng lực sản xuất ra dưỡng chất này. Đó cũng là lý do Morinaga - thương hiệu dinh dưỡng 109 năm từ Nhật Bản được nhiều mẹ tin tưởng lựa chọn để bổ sung Lactoferrin cho trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ.

Số lượng công bố khoa học về Lactoferrin hàng đầu thế giới

Từ những năm 1960, Morinaga đã bắt đầu hành trình nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế miễn dịch tự nhiên của sữa mẹ. Suốt hơn 65 năm, hãng liên tục mở rộng nghiên cứu về vai trò của Lactoferrin trong việc hỗ trợ miễn dịch, hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột ở trẻ nhỏ.

Theo dữ liệu SCOPUS, Morinaga hiện là đơn vị tư nhân sở hữu số lượng công bố khoa học liên quan đến Lactoferrin hàng đầu thế giới - vị thế không dễ sao chép trong ngành dinh dưỡng trẻ em.

Morinaga - đơn vị tư nhân sở hữu nhiều công bố khoa học về Lactoferrin hàng đầu thế giới, theo dữ liệu tìm kiếm trên SCOPUS (Ảnh minh hoạ: Morinaga).

Sở hữu nhà máy Lactoferrin công suất hàng đầu toàn cầu

Morinaga sở hữu nhà máy MILEI GmbH tại Đức - trung tâm sản xuất Lactoferrin hàng đầu thế giới về thị phần theo báo cáo Absolute Reports 2025. Điểm khác biệt của MILEI không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở công nghệ chiết xuất giúp bảo toàn hoạt tính sinh học tự nhiên của Lactoferrin - yếu tố quan trọng bởi đây là hoạt chất rất nhạy cảm với nhiệt độ và quá trình xử lý công nghiệp.

Điều này giúp Lactoferrin của Morinaga đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt toàn cầu như GRAS, GB Standard…

Trung tâm sản xuất Milei (Đức) với sản lượng Lactoferrin hàng đầu thị phần toàn cầu, theo báo cáo của Absolute Reports (Ảnh: Morinaga).

Tiên phong đưa Lactoferrin vào sữa công thức

Năm 1986, Morinaga trở thành một trong những đơn vị tiên phong trên thế giới thành công đưa Lactoferrin vào sữa công thức - cột mốc quan trọng của ngành khoa học dinh dưỡng trẻ em. Đây là bước đột phá lớn vào thời điểm mà việc giữ được cấu trúc và hoạt tính sinh học của Lactoferrin trong sản xuất công nghiệp vẫn là thách thức với nhiều hãng dinh dưỡng toàn cầu.

Thành tựu này cho thấy Morinaga không chỉ nghiên cứu Lactoferrin mà còn là một trong những đơn vị tiên phong thương mại hóa thành công dưỡng chất này bằng công nghệ thực tiễn.

Morinaga đã thành công tiên phong sản xuất sữa chứa Lactoferrin từ cách đây 40 năm (Ảnh minh hoạ: Morinaga).

“Hàng rào phòng thủ kép” cho trẻ sinh mổ

Không dừng lại ở đó, có đến 2,8 tỷ lợi khuẩn BB536 cùng prebiotics GOS được Morinaga bổ sung trong dòng sản phẩm dinh dưỡng Morinaga Kodomil tâm huyết của mình. Cùng với Lactoferrin tạo nên bộ đôi hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột - trung tâm miễn dịch của cơ thể trẻ. Nếu Lactoferrin đóng vai trò hỗ trợ miễn dịch tự nhiên, thì BB536 và GOS giúp thúc đẩy lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Bằng năng lực sản xuất và công trình nghiên cứu đồ sộ, Morinaga là thương hiệu hàng đầu về Lactoferrin hiện nay (Ảnh: Morinaga).

Sự kết hợp này tạo nên “hàng rào phòng thủ kép” cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sinh mổ - nhóm trẻ cần được quan tâm nhiều hơn đến nền tảng miễn dịch trong những năm đầu đời. Trong bối cảnh cha mẹ ngày càng chắt lọc thông tin, những thương hiệu sở hữu nền tảng khoa học, nắm giữ công nghệ sản xuất hiện đại như Morinaga đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình hiện đại.

Morinaga và hành trình tiên phong khoa học miễn dịch cho trẻ sinh mổ.

Tiếp tục khẳng định vị thế toàn cầu và chiến lược thấu hiểu địa phương, qua 12 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt, doanh nghiệp cũng thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng Con Cưng - hệ thống bán lẻ mẹ và bé với mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc. Sự hợp tác này giúp Morinaga gia tăng đáng kể độ phủ thương hiệu, cũng như mở rộng điểm chạm tới các gia đình Việt trên cả phương diện điểm bán lẫn truyền thông.

Morinaga và Con Cưng - mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng mẹ và bé (Ảnh: Morinaga).

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty Cổ phần Morinaga Lê Mây Việt Nam

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