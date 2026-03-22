Mỗi ngày uống nửa lít rượu suốt một tuần, người đàn ông ở TPHCM nguy kịch

Ngày 22/3, đại diện Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho biết, vừa qua, các bác sĩ nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bị biến chứng rất nặng do rượu bia.

Bệnh nhân là người đàn ông 46 tuổi, nhập viện với tình trạng vàng da tăng nhanh, bụng chướng, mệt mỏi và chán ăn. Trước đó, bệnh nhân đã uống 500ml rượu mỗi ngày trong suốt 7 ngày liên tiếp. Người này cũng có tiền sử uống rượu kéo dài nhiều năm, từng bị vàng da nhưng không khám sức khỏe định kỳ.

Tại khoa Tiêu hóa, bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, người đàn ông được điều trị hỗ trợ tích cực và ngưng hoàn toàn rượu bia. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, thậm chí vàng da còn tăng.

Trước diễn tiến xấu, các bác sĩ hội chẩn và quyết định dùng phác đồ corticoid - một lựa chọn điều trị dành cho các trường hợp viêm gan do rượu nặng.

Đây là phác đồ hiệu quả nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải theo dõi cực kỳ chặt chẽ. Cụ thể, bệnh nhân cần kiểm soát và loại trừ nhiễm trùng, tầm soát nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, theo dõi chức năng thận cũng như các biến chứng liên quan trong suốt quá trình can thiệp.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh của người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trải qua hơn 1 tuần chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ăn uống tốt hơn, vàng da giảm dần. Đến nay, bệnh nhân ổn định và được xuất viện, tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Người đàn ông điều trị tại bệnh viện sau khi uống rượu liên tục (Ảnh: BV).

BSCKI Hà Phúc Tuyên, Phó trưởng khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nguyễn Trãi chia sẻ, gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia. Tuy nhiên, tổn thương gan thường diễn tiến âm thầm với những biểu hiện không rõ ràng (như mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng, chướng bụng nhẹ). Chính vì vậy, nhiều người dễ chủ quan bỏ qua.

Thực tế cho thấy, khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng như vàng da, vàng mắt thì bệnh thường đã ở giai đoạn nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Tuyên cảnh báo, những ngày nghỉ lễ như dịp 30/4-1/5 sắp tới thường là thời điểm người dân sum họp, gặp gỡ, cũng chính là lúc lượng rượu bia tiêu thụ tăng cao. Đằng sau những cuộc vui kéo dài là nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt với lá gan nếu uống bia rượu nhiều.

Do đó, người dân được khuyến cáo không uống rượu bia liên tục nhiều ngày; giới hạn lượng uống mỗi lần, tránh tâm lý "uống thoải mái ngày lễ"; không ép người khác uống rượu bia và biết từ chối khi cơ thể không cho phép; ăn uống đầy đủ trước khi uống rượu bia; dành thời gian nghỉ ngơi, vận động nhẹ; theo dõi cơ thể sau các cuộc nhậu để đi khám sớm nếu có triệu chứng bất thường.