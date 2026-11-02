Bệnh COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn không?

PGS.TS Chu Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, cho biết bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một bệnh hô hấp mạn tính tiến triển âm thầm kéo dài, đợt cấp là biến cố bất lợi xảy ra trong quá trình tiến triển của bệnh.

COPD khiến bệnh nhân bị viêm niêm mạc đường thở mạn tính gây tắc nghẽn đường thở dẫn đến suy giảm chức năng thông khí phổi.

Người bệnh thường cảm thấy khó thở và có thể dẫn đến suy hô hấp trong những trường hợp nặng hoặc đợt cấp. Yếu tố nguy cơ chính của bệnh là khói thuốc, ngoài ra còn có ô nhiễm không khí, khói nhiên liệu sinh khối và phơi nhiễm nghề nghiệp.

Bệnh có thể được điều trị để làm chậm tiến triển khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, tránh được các biến chứng nguy hiểm.

Phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong những gánh nặng bệnh tật đáng lưu tâm tại Việt Nam (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cho đến nay chưa có bất kỳ phương pháp nào có thể điều trị khỏi hoàn toàn COPD. Tuy nhiên, nếu tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ, người bệnh có thể kiểm soát tình trạng bệnh và giảm số đợt cấp cần nhập viện và kéo dài tuổi thọ.

Đợt cấp COPD là gì?

Đợt cấp COPD là tình trạng biến đổi cấp tính của triệu chứng hô hấp từ giai đoạn ổn định của bệnh trở nên xấu đột ngột (ho tăng lên, tăng khạc đờm, đờm mủ, khó thở tăng lên) vượt quá những dao động hàng ngày, đòi hỏi phải thay đổi điều trị thường quy của người bệnh COPD.

Có nhiều nguyên nhân gây đợt cấp: nhiễm trùng, ô nhiễm không khí, hít phải khói khí độc, khói thuốc lá, thuốc lào, không tuân thủ điều trị, dùng một số thuốc như thuốc an thần…

Bên cạnh đó, người bệnh tiếp xúc với bụi và các yếu tố ô nhiễm nghề nghiệp có nguy cơ đợt cấp cao hơn 2,46 lần so với người không phơi nhiễm.

Thợ mỏ, công nhân xây dựng, thợ dệt, công nhân làm việc tại các xưởng luyện kim, nông dân là những người thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố kích thích phế quản, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ đợt cấp.

Đợt cấp nặng thường có kèm suy hô hấp, phải nhập viện điều trị, tăng chi phí, tăng nguy cơ thở máy và tử vong.

Các biến chứng nghiêm trọng

Nếu COPD tiếp tục tiến triển mà không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa tính mạng.

Một trong những biến chứng có thể gặp là tràn khí màng phổi. Đây không phải biến chứng phổ biến ở tất cả người mắc COPD, nhưng nguy cơ có thể cao hơn ở người bệnh giai đoạn nặng, đặc biệt khi có khí phế thũng hoặc bóng khí.

Tình trạng tắc nghẽn đường thở kéo dài dẫn tới hiện tượng lượng khí hít vào trong phế nang (các túi chứa khí của phổi) không được thở ra hết (bẫy khí).

Lượng khí tích tụ này tăng lên làm cho các phế nang bị căng giãn, mỏng dần đi và dễ bị vỡ vào khoang màng phổi, gây ra tràn khí màng phổi. Tính mạng người bệnh sẽ bị đe dọa nếu tràn khí nhiều và không được khắc phục.

Bên cạnh đó, đợt cấp COPD còn liên quan đến tăng nguy cơ các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp tim,... Các đợt cấp này làm tăng tình trạng viêm toàn thân, thiếu oxy và gánh nặng lên hệ tim phổi. Về lâu dài, tăng áp phổi và suy tim phải có thể xuất hiện ở một số người bệnh khi COPD tiến triển.

Ngoài ra, bệnh này còn gây giảm tuổi thọ. Ngay cả người mắc bệnh ở mức độ nhẹ có thời gian sống giảm hơn so với người không mắc bệnh.

Tử vong ở người bệnh COPD không chỉ do nguyên nhân hô hấp, mà có thể tử vong do nguyên nhân tim mạch hay ung thư phổi ….Ở những người bệnh COPD có tình trạng giảm oxy máu mạn tính nghiêm trọng, liệu pháp oxy dài hạn có thể được chỉ định và thường cần sử dụng ít nhất 15 giờ mỗi ngày.

Việc phải sử dụng thiết bị oxy trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và khả năng vận động của người bệnh.

Những biến chứng trên cho thấy COPD không chỉ ảnh hưởng đến hô hấp mà khi tiếp tục tiến triển còn có thể tác động đến tim mạch, khả năng vận động, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ.

Vì vậy, người bệnh cần chủ động kiểm soát bệnh, bao gồm tuân thủ điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc, thăm khám định kỳ, nhận diện nguy cơ đợt cấp và báo cáo đợt cấp mỗi lần tái khám đồng thời hạn chế các yêu tố nguy cơ, quản lý tốt bệnh đồng mắc nếu có để giảm nguy cơ tiến triển và biến chứng.

Bộ câu hỏi đánh giá nguy cơ đợt cấp COPD (Nguồn: IPCRG)