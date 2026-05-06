Miễn phí xét nghiệm chức năng gan, giảm 50% siêu âm đàn hồi mô gan tại MEDLATEC

Gan - Lá chắn quan trọng trong cơ thể

Gan được ví như “nhà máy hóa chất” của cơ thể, đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, từ thải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng đến dự trữ năng lượng. Gan có khả năng tự tái tạo, nhưng cũng là bộ phận dễ tổn thương nhất do tác động của virus, rượu bia, thực phẩm bẩn và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học.

Hiện nay, tình trạng bệnh lý gan tại Việt Nam đang ở mức báo động. Theo Globocan 2022, tại Việt Nam, ung thư gan là loại ung thư đứng thứ 2 trong số các loại ung thư phổ biến với khoảng 24.500 ca mắc mới mỗi năm. Tuy nhiên, ung thư gan lại là nguyên nhân gây tử vong đứng đầu trong các loại ung thư với hơn hơn 23.300 ca tử vong mỗi năm.

Các tổn thương tại gan như: viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan thường không gây đau hoặc biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Điều này khiến nhiều người vẫn chủ quan. Việc lơ là trong thăm khám định kỳ khiến nhiều người bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến những hệ lụy đau lòng về sức khỏe và kinh tế.

Những bài học đắt giá từ thực tế thăm khám

Tại Hệ thống Y tế MEDLATEC, các bác sĩ tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân đến khám, bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Anh N.V.A. (42 tuổi, Hà Nội) có thói quen sử dụng rượu bia thường xuyên nhưng không đi khám bệnh. Khi thấy mệt mỏi kéo dài và sụt cân nhanh, anh đến MEDLATEC thăm khám. Kết quả siêu âm đàn hồi mô và xét nghiệm chỉ số AFP tăng cao đột biến. Bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư gan trên nền xơ gan.

Vốn có tiền sử bệnh viêm gan B mạn tính, tuy nhiên chị L.T.H. (35 tuổi, quê Bắc Ninh) lại chủ quan, không đi tái khám định kỳ. Trong một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát tại MEDLATEC, xét nghiệm AST và ALT của chị cao gấp 5 lần mức bình thường, siêu âm đàn hồi mô gan phát hiện xơ hóa gan nặng (Fibrosis - F3). Việc phát hiện muộn khiến chị phải đối mặt với nguy cơ biến chứng xơ gan cổ trướng.

Ông T.B.H. (60 tuổi, quê Phú Thọ) luôn tự tin mình có sức khỏe tốt vì không có triệu chứng đau đớn. Tuy nhiên, kết quả tầm soát tại MEDLATEC cho thấy gan nhiễm mỡ độ 3. Đây là minh chứng cho việc mắc bệnh gan là “kẻ giết người thầm lặng”, âm thầm hủy hoại cơ thể mà không báo trước bằng bất kỳ cơn đau nào.

Những trường hợp trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng, đừng đợi đến khi có bệnh mới đi khám, nên thăm khám định kỳ để bảo vệ lá gan, cũng là bảo vệ tính mạng của chính mình.

Giải pháp bảo vệ gan toàn diện

Bộ 3 xét nghiệm đánh giá mức độ hủy hoại tế bào gan AST, ALT, GGT và siêu âm đàn hồi mô gan là những phương pháp kiểm tra sức khỏe lá gan quan trọng.

Bộ 3 xét nghiệm AST, ALT và GGT đóng vai trò như tín hiệu cảnh báo sớm, giúp phát hiện tình trạng tổn thương tế bào gan ngay từ khi chưa có triệu chứng, cụ thể như sau:

ALT (GPT) và AST (GOT): Xét nghiệm trực tiếp đánh giá mức độ hủy hoại tế bào gan.

GGT (Gamma GT): Xét nghiệm gián tiếp đánh giá hủy hoại tế bào gan; đánh giá tình trạng ứ mật, nhiễm độc mạn tính do rượu, thuốc.

Bên cạnh đó, siêu âm đàn hồi mô gan - một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tân tiến nhất hiện nay, cho phép đánh giá chính xác độ xơ hóa và nhiễm mỡ gan mà không cần can thiệp xâm lấn. Sự kết hợp giữa xét nghiệm máu và công nghệ chẩn đoán hình ảnh cao cấp tạo nên một quy trình tầm soát khép kín, chính xác và hiệu quả.

Chương trình hướng tới mục tiêu giảm thiểu tỷ lệ biến chứng xơ gan và ung thư gan trong cộng đồng.

