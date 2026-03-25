MEDLATEC hợp tác VNPT-Media, kiến tạo hệ sinh thái y tế số cho hộ gia đình

Hợp lực công nghệ và y tế - Nền tảng cho chăm sóc sức khỏe chủ động cho mỗi gia đình

Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media) là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong lĩnh vực dịch vụ số và phát triển các nền tảng phục vụ đời sống số của người dân.

Trong khi đó, Hệ thống Y tế MEDLATEC với lịch sử 30 năm hình thành, là một trong những đơn vị y tế có độ phủ rộng nhất Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà. Sự kết hợp của hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và y tế sẽ mang lại một nền tảng chăm sóc sức khỏe chủ động cho từng hộ gia đình.

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Hệ thống Y tế MEDLATEC có sự tham dự của TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC GROUP; ông Nguyễn Duy Hùng - Phó tổng giám đốc MEDLATEC GROUP… cùng một số cán bộ chủ chốt liên quan.

Về phía VNPT-Media, có sự tham dự của ông Vũ Trường Giang - Tổng giám đốc VNPT-Media; ông Nguyễn Trọng Dần - Phó tổng giám đốc VNPT-Media… cùng một số cán bộ quản lý đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Trường Giang - Tổng giám đốc VNPT-Media chia sẻ, trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang chuyển dịch từ mô hình điều trị sang chủ động theo dõi, phòng ngừa và đồng hành lâu dài, mỗi gia đình ngày nay dần trở thành một “trung tâm chăm sóc sức khỏe thu nhỏ”.

Tại đó, các thành viên có nhu cầu được quản lý hồ sơ sức khỏe, tư vấn y tế kịp thời và hỗ trợ ra quyết định chính xác, thuận tiện.

“Với định hướng này, VNPT-Media không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp nền tảng công nghệ, mà còn là đơn vị kiến tạo các dịch vụ số gắn liền với đời sống hàng ngày. Sự hợp tác với MEDLATEC - đơn vị có thế mạnh vượt trội về chuyên môn, hệ thống xét nghiệm hiện đại và kinh nghiệm triển khai dịch vụ y tế tại nhà được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện”, ông Giang bày tỏ.

Đáp lại những kỳ vọng từ phía VNPT-Media, TS Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC GROUP cho hay: “Chúng tôi nhìn thấy sự đồng điệu về khát vọng phụng sự và năng lực thực thi quy mô lớn của VNPT-Media. Một bên sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc, tệp dữ liệu khách hàng khổng lồ và một hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện, một bên sở hữu chuyên môn y tế, năng lực xét nghiệm, hệ thống bệnh viện, phòng khám rộng khắp.

Chúng tôi hợp tác cùng nhau nhằm xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý, để mỗi người dân ở bất cứ đâu, chỉ cần có sóng VNPT là có thể chạm tới dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán hàng đầu của MEDLATEC”.

Hai đơn vị ký kết hợp tác, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện

Sau những trao đổi, chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh của hai đơn vị, lãnh đạo hai bên đã đi đến nghi thức ký kết hợp tác. Theo nội dung hợp tác, VNPT-Media sẽ phát huy thế mạnh công nghệ để xây dựng hệ sinh thái y tế số, bao gồm nền tảng kết nối bác sĩ từ xa, hệ thống tương tác người dùng thông minh và tích hợp các thiết bị công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe tại nhà.

MEDLATEC giữ vai trò là trụ cột chuyên môn, triển khai các dịch vụ y tế thiết yếu như xét nghiệm tại nhà, tầm soát ung thư sớm, mô hình bác sĩ gia đình. Trong chương trình, Hệ thống Y tế MEDLATEC đã trao tặng món quà 10.000 test (kiểm tra) xét nghiệm máu cơ bản cho đối tác VNPT-Media, mang lại giá trị thiết thực cho công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hai bên sẽ cùng phát triển các giải pháp giúp người dân dễ dàng đặt lịch khám tại cơ sở y tế hoặc đăng ký dịch vụ xét nghiệm tại nhà một cách nhanh chóng, thuận tiện. Các nền tảng tư vấn sức khỏe từ xa sẽ kết nối người dân với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu rào cản về thời gian và khoảng cách.

Hợp tác giữa Hệ thống Y tế MEDLATEC và Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, giảm tải cho hệ thống y tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành y tế tại Việt Nam trong thời gian tới.