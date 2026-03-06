Mediplus: 5 năm định hình mô hình tổ hợp y tế lấy khách hàng làm trung tâm

5 năm bền bỉ xây dựng và hoàn thiện, Mediplus là nơi khách hàng gửi trọn niềm tin cho giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện (Ảnh: Mediplus).

Chuyển dịch từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe chủ động

Trong bối cảnh nhận thức về chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, ngành y tế Việt Nam đang chứng kiến cuộc chuyển dịch mạnh mẽ. Người dân không còn đợi đến khi có bệnh mới tìm tới bác sĩ, thay vào đó, nhiều người tìm kiếm những giải pháp quản trị sức khỏe toàn diện và cá nhân hóa. Khách hàng hiện nay không chỉ cần một kết quả chẩn đoán chính xác, mà còn mong muốn một hành trình thăm khám thuận tiện, không gian thư thái và cảm giác được thấu hiểu.

Nắm bắt thực tiễn đó, ngay từ ngày đầu, Mediplus lựa chọn hướng đi riêng với mô hình tổ hợp y tế. Tại đây, khái niệm chăm sóc sức khỏe không chỉ gói gọn trong việc khám và kê đơn thuốc. Mediplus xây dựng hệ sinh thái y tế bền vững, nơi khách hàng được chăm sóc tốt nhất có thể. Hành trình này bắt đầu từ việc tư vấn lối sống, tầm soát sớm các nguy cơ tiềm ẩn, cho đến điều trị chuyên sâu và theo dõi phục hồi dài hạn.

Sự khác biệt của mô hình tổ hợp y tế nằm ở tính liên kết chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Thay vì khách hàng phải tự loay hoay, Mediplus thiết lập một quy trình khép kín, tối ưu hóa thời gian và nguồn lực. Mỗi khách hàng khi bước chân vào Mediplus đều có một "bản đồ sức khỏe" riêng biệt, giúp các bác sĩ không chỉ điều trị triệu chứng hiện tại mà còn dự báo và ngăn chặn các rủi ro trong tương lai. Đây chính là cốt lõi của tư duy y tế hiện đại: Chăm sóc con người, không chỉ là chữa bệnh.

Mediplus mang đến lợi ích cho cả bác sĩ và người khám (Ảnh: Mediplus).

Công nghệ là đòn bẩy cho sự nhân văn trong y tế

Một trong những dấu ấn của Mediplus trong 5 năm qua là chiến lược chuyển đổi số quyết liệt.

Tiên phong trong việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) ngay từ những ngày đầu thành lập, Mediplus đã giải quyết triệt để bài toán lưu trữ hồ sơ giấy rời rạc và dễ thất lạc. Mọi thông tin từ kết quả xét nghiệm máu, hình ảnh chẩn đoán siêu âm, chụp CT đến lịch sử dị ứng thuốc đều được số hóa và lưu trữ tập trung.

Hệ thống cho phép các bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau có thể truy cập ngay lập tức vào tiền sử bệnh lý của bệnh nhân, từ đó đưa ra quyết định điều trị chuẩn xác và mang tính kế thừa cao.

Mediplus đẩy mạnh chuyển đổi số với hồ sơ bệnh án điện tử, giúp kết nối dữ liệu y khoa liền mạch và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh (Ảnh: Mediplus).

“Mediplus xây dựng một hệ sinh thái y tế số thông minh, không chỉ là phòng khám, mà là nền tảng kết nối con người - công nghệ - vận hành, mang lại trải nghiệm liền mạch, an tâm và nhân văn cho khách hàng. Khi dữ liệu được quản lý thông minh, bác sĩ sẽ có nhiều thời gian hơn để lắng nghe, tư vấn và chăm sóc bệnh nhân một cách ân cần nhất", đại diện Mediplus chia sẻ.

Bên cạnh bệnh án điện tử, hệ thống trang thiết bị y tế tại Mediplus cũng được đầu tư đồng bộ với các dòng máy hiện đại bậc nhất thế giới như máy chụp cộng hưởng từ MRI của Mỹ, máy nội soi tiêu hóa BLI phóng đại 390 lần Nhật Bản, máy cắt lớp vi tính 128 dãy từ hãng GE Health care Hoa Kỳ...

Điều này đảm bảo các kết quả chẩn đoán đạt độ tin cậy cao, là nền tảng vững chắc cho mọi phác đồ điều trị. Sự giao thoa giữa dữ liệu số và y đức của người thầy thuốc đã tạo nên một mô hình y tế hiện đại, nhân văn.

Chú trọng trải nghiệm và lan tỏa giá trị bền vững

Quy trình tiếp đón tại Mediplus được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp. Khách hàng được hướng dẫn tận tình, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi nhờ hệ thống đặt lịch hẹn thông minh. Chính sự kết hợp giữa vận hành tối ưu và tinh thần phục vụ "từ trái tim" đã biến việc đi khám trở thành buổi kiểm tra sức khỏe nhẹ nhàng, một trải nghiệm chăm sóc bản thân định kỳ thay vì nỗi lo âu.

Tại Mediplus, trải nghiệm của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu (Ảnh: Mediplus).

Với sự đầu tư bài bản và tư duy y tế tiến bộ, mô hình tổ hợp y tế Mediplus được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá khi mở rộng hệ thống Mediplus trên toàn quốc, tăng cường liên kết y tế, đặc biệt là nâng cấp nền tảng dữ liệu thông minh, ứng dụng sâu rộng AI vào quản lý lâm sàng để mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho khách hàng

Thông tin liên hệ:

Tổ hợp y tế Mediplus

Cơ sở Hà Nội: Phòng khám Đa khoa Mediplus Tân Mai - Tòa nhà Mandarin Garden 2, phường Tương Mai, Hà Nội.

Cơ sở Nam Định: Phòng khám Đa khoa Mediplus Nam Định - Số 1B, đường Trần Anh Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (đường gom Quốc lộ 10 - đối diện Trúc Lâm Thiên Trường).

Hotline: 1900 3366

Website: Mediplus.vn