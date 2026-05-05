Mẹ đột ngột bỏ rơi, em bé bệnh nặng được y bác sĩ ở TPHCM níu mạng, đặt tên

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 5/5, BSCK2 Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vui mừng cho biết, em bé vô danh bị bỏ rơi được khoa tiếp nhận chăm sóc những tháng qua đã hoàn tất thủ tục khai sinh. Bé chính thức mang cái tên rất đẹp: Nguyễn Vĩnh Phúc.

"Từ ngày mới vào viện, tay chân con đã mềm nhũn, ven khó tìm, mỗi lần chích là một lần nín thở… Nhưng điều kỳ lạ là con chưa từng buông cuộc sống. Và chúng tôi cũng chưa từng buông con...", bác sĩ Vũ xúc động bày tỏ.

Cháu bé bị mẹ bỏ rơi, điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhiều tháng qua (Ảnh: BS).

Trước đó, vào tháng 10/2025, bé trai được mẹ đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp. Thời điểm đó bé 5 tháng tuổi, chưa được đặt tên. Chỉ vài ngày sau đó, người mẹ đột ngột "mất tích", để lại con một mình chống chọi với bạo bệnh.

Ê-kíp khoa Cấp cứu đã điều trị tích cực rồi chuyển bé đến khoa Hô hấp để tiếp tục theo dõi, trong tình trạng vẫn còn nhiễm trùng tái phát. Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, các bác sĩ, điều dưỡng và bảo mẫu của bệnh viện đã cùng nhau mang hơi ấm tình thương, chăm bẵm bệnh nhi sát sao như con ruột.

Bệnh nhi được nhân viên y tế chăm sóc, nuôi dưỡng như con ruột (Ảnh: BS).

Song song đó, phòng Công tác xã hội bệnh viện cũng tìm kiếm mọi nguồn lực để hỗ trợ bé trong vấn đề chi phí điều trị, nuôi dưỡng. Nhiều tháng trời, chiếc nôi của cậu bé Nguyễn Vĩnh Phúc trở nên quen thuộc tại khoa Hô hấp. Bé trở thành "con chung" không chỉ của các y bác sĩ mà còn với thân nhân các bệnh nhi khác đang điều trị.

Nhiều nhà hảo tâm khi biết câu chuyện của bệnh nhi cũng gửi quà, thậm chí trực tiếp đến khoa tặng tã sữa, quần áo, góp nguồn lực động viên tinh thần để các y bác sĩ yên tâm điều trị, thay nhau nuôi nấng con.

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, do bệnh nền nhiều và dinh dưỡng non yếu, bé Nguyễn Vĩnh Phúc thường xuyên tái phát viêm phổi. Mỗi lần như vậy, bệnh nhi phải tiêm kháng sinh liên tục 7-10 ngày.

Các y bác sĩ vẫn đang cố gắng bù đắp hơi ấm gia đình cho cháu bé (Ảnh: BS).

"Hiện tại, bé đã lên 1 tuổi, đang được tập ăn dặm bột và cháo, nên việc chăm sóc sẽ càng cực hơn trước đây. Sắp tới, khi tình trạng sức khỏe bé ổn định, bệnh viện sẽ chuyển con sang trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Dù trong tình huống nào, chúng tôi, khoa Hô hấp hay phòng Công tác xã hội sẽ luôn đồng hành cùng con và những mảnh đời bất hạnh khác tại bệnh viện", bác sĩ Vũ nói.