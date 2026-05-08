Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông bị cắn đứt nửa môi trên

Bệnh nhân được đưa đến Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm trong tình trạng vết thương hở nghiêm trọng, khuyết toàn bộ phần mềm môi trên.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, cho biết, bệnh nhân bị khuyết môi đỏ rộng khoảng 3cm, kèm khuyết một phần môi trắng kích thước khoảng 3x1cm.

Đây là tổn thương phức tạp do mất nhiều phần môi đỏ, biến dạng môi và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng khép miệng, phát âm, ăn nhai và thẩm mỹ khuôn mặt nếu không được tái tạo phù hợp.

Các bác sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe để xử lý tối ưu vết thương cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Để xử lý tối ưu cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe. Vạt được thiết kế từ môi đối diện nhằm tái tạo phần môi đỏ và phục hồi liên tục cơ vòng môi. Sau phẫu thuật, môi được tái lập tương đối cân đối, đảm bảo chức năng và cải thiện rõ rệt thẩm mỹ khuôn mặt.

Một ưu điểm quan trọng của vạt Abbe là khả năng tái tạo gần như đầy đủ các thành phần giải phẫu của môi, bao gồm môi đỏ, môi trắng, niêm mạc và đặc biệt là cơ vòng môi. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với ghép da hay các phương pháp che phủ đơn thuần.

“Nhờ có sự phục hồi cơ vòng môi, bệnh nhân không chỉ cải thiện hình thể môi mà còn bảo tồn được chức năng khép miệng, phát âm và ăn uống. Đồng thời, do sử dụng mô từ môi đối diện nên màu sắc, độ dày và độ mềm mại của môi sau tái tạo thường đạt kết quả thẩm mỹ tự nhiên hơn”, BS Minh cho biết.

Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ phải trải qua một hành trình điều trị kiên trì. Phẫu thuật tạo hình vạt Abbe là phẫu thuật hai thì. Sau khi chuyển vạt, cuống vạt vẫn cần được giữ nối với môi cho đến khi hình thành tuần hoàn nuôi mới tại vùng nhận.

Bệnh nhân sẽ chờ 2-3 tuần để được phẫu thuật lần 2 (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân phải chờ khoảng 2-3 tuần để vạt môi sống ổn định, sau đó bác sĩ mới tiến hành cắt cuống vạt và chỉnh sửa chi tiết để môi cân đối, hài hòa. Trong thời gian chờ này, việc ăn uống, vệ sinh và sinh hoạt có thể gặp nhiều bất tiện do hai môi còn dính với nhau.

Trong thời gian chờ đợi vạt môi sống, bệnh nhân phải đối mặt với nhiều hạn chế sinh hoạt. Vì hai môi bị khâu dính nên bệnh nhân gần như không thể há miệng. Những ngày đầu, bệnh nhân được cho ăn qua sonde (ống thông). Sau đó, mới có thể chuyển sang ăn bằng thìa hoặc bơm qua kẽ răng.

Sơ cứu như thế nào?

ThS.BS Nguyễn Ngọc Tuấn, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Tái tạo, cho biết thêm, vết thương do người cắn là một dạng tổn thương có nguy cơ nhiễm trùng cực cao. Vì vậy, khi gặp phải trường hợp này quy trình sơ cứu cần tuân thủ các bước nghiêm ngặt sau:

- Trước hết, cần rửa sạch vết thương và cầm máu tại chỗ.

- Để hở vết thương, tuyệt đối không được khâu kín hay băng bó quá chặt ngay từ đầu. Việc bịt kín vết thương sẽ tạo môi trường yếm khí, khiến vi khuẩn phát triển mạnh và dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng.

“Trong các vụ bạo lực, tổn thương do người cắn thường gặp nhất là mất tai, mất môi hoặc một phần mũi. Nếu chẳng may gặp tai nạn này, việc quan trọng nhất là tìm lại mảnh môi, tai bị rời, bảo quản đúng cách để tăng cơ hội nối lại thành công.

Nếu không tìm thấy mảnh rời, bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở có chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình càng sớm càng tốt để được xử lý đúng quy trình chuyên môn”, BS Tuấn khuyên.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.