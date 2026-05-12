Mang thai bất ngờ khi là sinh viên đại học, cô gái trẻ suy sụp sau sinh

Bác sĩ Nguyễn Phương Linh, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), chia sẻ về trường hợp trầm cảm sau sinh tại tọa đàm diễn ra chiều 11/5.

Bác sĩ Linh cho biết, nữ bệnh nhân được gia đình đưa đến khám, khi phát hiện cô có dấu hiệu trầm cảm, thậm chí có ý định tự sát.

Bệnh nhân mang thai ngoài ý muốn khi học đại học. Nhờ sự động viên của chồng, gia đình và bạn bè, cô vẫn tiếp tục việc học đến sát ngày sinh. Tuy nhiên, cô cũng trải qua rất nhiều áp lực, mặc cảm vì tăng cân nhanh, thường xuyên buồn bã, tự ti về ngoại hình.

Khoảng 5 tuần sau khi sinh con, bệnh nhân bắt đầu rơi vào trạng thái buồn chán, thu mình không muốn gặp mặt người thân, bạn bè và sợ nghe tiếng con khóc.

Cô cũng dần mất sữa dù đã cố gắng kích sữa nhiều lần. Khi em bé phải ăn sữa công thức, cô cảm thấy tội lỗi, tự dằn vặt cho rằng mình không phải là người mẹ tốt.

Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân ôm con ra ban công với ý định tự tử nhưng được người thân phát hiện, ngăn cản kịp thời. Sau đó, gia đình đưa cô đến điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần.

Một trường hợp khác là sản phụ 29 tuổi ở Hưng Yên, nhập viện gần hai tháng sau sinh vì mất ngủ kéo dài, lo âu và không thể tự chăm con.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, trầm cảm sau sinh rất dễ bị bỏ sót (Ảnh: Thế Anh).

Người mẹ trẻ cho biết, cô luôn mệt mỏi, đau đầu, choáng váng. Cô bị dằn vặt bởi tâm lý thương con, nhưng lại không chăm được con.

Suốt gần một tháng, người mẹ trẻ gần như không ngủ, luôn trong trạng thái sợ hãi và căng thẳng. Người bệnh nghe thấy tiếng ve kêu trong đầu, đặc biệt vào ban đêm.

Chỉ đến khi không còn đủ sức bế con, gia đình mới nhận ra bất thường và đưa chị đi điều trị. Sau 14 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân dần ổn định.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết trầm cảm sau sinh là rối loạn tâm thần phổ biến ở phụ nữ sau sinh, thường khởi phát trong 4-6 tuần đầu. Tỷ lệ trầm cảm sau sinh dao động khoảng 10-15% ở các bà mẹ mới sinh.

Tuy nhiên, trầm cảm sau sinh lại rất dễ nhầm lẫn với tình trạng "baby blues" - cảm giác buồn bã, dễ khóc, uể oải thường gặp trong khoảng 10 ngày đầu sau sinh và có thể tự hồi phục.

BSCKII Nguyễn Thị Ái Vân, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, ở giai đoạn đầu trầm cảm sau sinh, người bệnh có thể buồn bã, dễ khóc, cáu gắt, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém, giảm tập trung hoặc thường xuyên than đau đầu, tức ngực.

Ở giai đoạn nặng, sản phụ có thể xuất hiện cảm giác tội lỗi, vô dụng, không muốn giao tiếp, mất khả năng chăm sóc con, thậm chí có ý nghĩ tự sát hoặc làm hại bản thân.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp trầm cảm sau sinh bị bỏ qua, thậm chí người nhà đánh giá sản phụ chỉ “mệt sau sinh” hoặc “quá nhạy cảm”. Đôi khi chính người mẹ cũng không nhận ra mình đang gặp vấn đề và nghĩ đó là trạng thái bình thường sau sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu sản phụ kéo dài tình trạng buồn chán, mất ngủ, lo âu, thu mình hoặc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực sau sinh, gia đình cần đưa người bệnh đi khám sớm để được hỗ trợ và điều trị kịp thời.

Trầm cảm sau sinh hoàn toàn có thể điều trị nếu được phát hiện sớm. Người bệnh cần được hỗ trợ tâm lý, nghỉ ngơi hợp lý, giảm áp lực chăm con và tăng sự đồng hành từ gia đình.