Long Châu cùng Đình Bắc, Văn Khang và Trung Kiên lan tỏa thông điệp chủ động phòng ngừa HPV

Những con số "biết nói" về hiểm họa HPV ở nam giới

Trái với lầm tưởng cho rằng HPV là chuyện của phái nữ, các báo cáo y học toàn cầu đã đưa ra những thống kê đáng báo động ở nam giới. Một nghiên cứu chỉ ra nam giới có xác suất nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời cao hơn nữ giới, lên đến 91,3%.

Theo WHO, hiện nay, gần 1/3 nam giới trên toàn cầu đang nhiễm ít nhất một chủng HPV sinh dục. Nguy hiểm hơn, ước tính có khoảng 20% trong số đó đang mang các chủng nguy cơ cao - những tác nhân trực tiếp dẫn đến các loại ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng, ung thư hậu môn và các bệnh lý sinh dục khác như sùi mào gà.

Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học chứng minh HPV ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, khả năng sinh sản ở nam giới. Một nghiên cứu năm 2013 trên 1.138 nam giới Trung Quốc cho thấy tinh dịch có chứa HPV có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Theo nghiên cứu này, HPV làm giảm khả năng vận động và chất lượng tinh trùng. Nhiễm HPV không chỉ gây giảm sút sức khỏe của mỗi cá nhân, mà còn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi và những kế hoạch lớn trong cuộc đời như sinh con.

Tiêm phòng giúp nam giới bảo vệ sức khỏe, đẩy lùi hiểm họa HPV (Ảnh: Long Châu).

Trên thực tế, tỷ lệ tiêm phòng HPV ở nam giới tại các quốc gia phát triển đang ghi nhận những con số ấn tượng, phản ánh nhận thức ngày càng cao về việc bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả hai giới. Điển hình như tại Úc, quốc gia đi đầu trong các chương trình y tế công cộng, tính đến năm 2023 đã có hơn 83% bé trai được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng HPV.

Tại Hoa Kỳ, con số này cũng đạt mức khả quan với khoảng 75% nam giới trong độ tuổi từ 13 đến 17 cũng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Chuyên gia y tế nhận định, những điều này không chỉ cho thấy sự thành công của các chiến dịch tiêm chủng quốc gia, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc tiêm phòng HPV như một tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe thiết yếu, góp phần xây dựng hàng rào miễn dịch cộng đồng tại các nền kinh tế lớn.

Sơ đồ chiến thuật “Ba tuyến” bảo vệ tương lai

Nhận thấy thách thức trong chủ động dự phòng HPV ở nam giới tại Việt Nam còn đến từ tâm lý chủ quan và việc thiếu thông tin, vừa qua, hệ thống Tiêm chủng Long Châu đã triển khai chiến dịch “Bản lĩnh đàn ông là chủ động”, hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy sức khoẻ này. Chiến dịch có sự đồng hành của bộ ba ngôi sao trẻ bóng đá Việt Nam: Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên.

Cầu thủ Đình Bắc chăm chú lắng nghe bác sĩ tại Long Châu tư vấn về các chủng HPV nguy cơ cao và tầm quan trọng của việc dự phòng sớm đối với nam giới (Ảnh: Long Châu).

Trước khi thực hiện tiêm chủng, các cầu thủ được kiểm tra sức khỏe và khám sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo thể trạng tốt nhất trước khi dự phòng (Ảnh: Long Châu).

Chủ động tìm hiểu và tiêm phòng HPV vì sức khỏe của bản thân và người thương cũng là cách thể hiện người đàn ông bản lĩnh (Ảnh: Long Châu).

Chiến dịch khéo léo mượn hình ảnh 3 vị trí trọng yếu trên sân cỏ để đại diện cho 3 khía cạnh của tư duy sức khỏe hiện đại. Nếu tiền đạo Đình Bắc đại diện cho sự xông xáo, chủ động ghi bàn - tương ứng với việc chủ động nắm bắt giải pháp bảo vệ sức khỏe; thì tiền vệ Khuất Văn Khang lại mang tới cái nhìn bao quát, sâu rộng của một đội trưởng với quan điểm “Tiêm ngừa là tầm nhìn chiến thuật để có một tương lai vững vàng”.

Ở phía cuối đội hình, “người nhện” Trung Kiên đóng vai trò chốt chặn cuối cùng, khẳng định tiêm chủng chính là lớp giáp bảo vệ, quyết không để HPV “lọt lưới”, ảnh hưởng đến sức khoẻ và chất lượng cuộc sống.

Thông qua hình ảnh những “chiến binh sân cỏ” trẻ tuổi như Khuất Văn Khang, Đình Bắc và Trung Kiên, Long Châu gửi gắm thông điệp: Tiêm ngừa HPV không chỉ là bảo vệ bản thân, mà còn là hành động chăm sóc người mình thương yêu. Đó cũng là cách thể hiện bản lĩnh của người đàn ông hiện đại, có trách nhiệm - một lối chơi chủ động để đẩy lùi rủi ro ngay từ vạch xuất phát.

Đồng hành cùng phái mạnh trên hành trình chủ động dự phòng sức khỏe, Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp 100% vaccine chính hãng, chất lượng cao, được bảo quản và giám sát 24/7 theo quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn quốc tế (WHO - GSP).

Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Viện Pasteur TPHCM.

Bước đi này nhằm thắt chặt sự phối hợp giữa hai đơn vị, từ đó củng cố năng lực vận hành và chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn một cách toàn diện nhằm nỗ lực chăm sóc sức khỏe người Việt bằng dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và dễ tiếp cận, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.