Lo ngại ngộ độc, người dân TPHCM “tận mắt xem” chế biến mới dám ăn bánh mì

Người dân theo dõi kỹ việc chế biến bánh mì

Tối 23/4, Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám (TPHCM). Bên cạnh những hoạt động vui chơi, kết nối du lịch, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được ban tổ chức lễ hội ẩm thực quy mô lớn này đặc biệt kiểm soát.

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh thời gian qua, TPHCM và cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm (ATTP), trong đó có các ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh mì tại lễ hội (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận của phóng viên sau gần 2 ngày diễn ra lễ hội, tại các gian hàng đều có khu vực riêng để rửa dụng cụ chế biến, khay đựng thực phẩm được thay mới sau khi bán hết.

Hầu hết các món ăn được các cơ sở có đặt gian hàng chế biến nóng và làm chín tại chỗ. Nhân viên bán bánh mì hầu hết có sử dụng bao tay khi chế biến và giao thực phẩm cho khách.

Dù khai mạc trong ngày làm việc, nhiều gian hàng thu hút khách đến xếp hàng dài chờ đến lượt mua bánh mì.

Chị Thu (ngụ TPHCM) cho biết, trước khi đến lễ hội cũng khá lo ngại về vấn đề ATTP, do gần đây thấy báo đài đăng thông tin xảy ra một số vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì ở khu vực Gò Vấp và Vũng Tàu cũ.

Do đó dù rất thích ăn món này, chị phải tự đến mua trực tiếp để quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng độ an toàn của thực phẩm, không dám nhờ người thân mua giúp.

“Tôi quan sát thấy các món đều được nấu chín ngay tại chỗ, quy trình chế biến khá sạch sẽ mới dám ăn. Các thương hiệu tham gia cũng có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nên tôi cũng bớt lo lắng”, người phụ nữ chia sẻ.

Món ăn được nhân viên các sạp đeo bao tay chế biến tại chỗ (Ảnh: CTV).

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện một thương hiệu bánh mì tham gia lễ hội cho biết, để góp mặt trong chương trình, các cơ sở phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về ATTP.

Ban tổ chức sẽ kiểm tra từ nguyên liệu, quy trình chế biến đến điều kiện bảo quản, chỉ khi đạt yêu cầu mới cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở. Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các gian hàng sẽ được lấy mẫu thực phẩm ngẫu nhiên để kiểm nghiệm.

Giám sát cả khi lễ hội đã kết thúc

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM - thành viên ban tổ chức lễ hội bánh mì - khẳng định, 100% đơn vị tham gia chương trình phải có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP hợp lệ và được kiểm tra, giám sát liên tục.

Ngoài việc đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham gia, đây là yếu tố then chốt để xây dựng uy tín và phát triển bền vững cho thương hiệu bánh mì Việt Nam. Bởi khi vấn đề ATTP được đảm bảo, lễ hội không chỉ thu hút người dân mà còn tạo niềm tin với du khách quốc tế, góp phần đưa ẩm thực Việt ra thế giới.

“Ban tổ chức sẽ mạnh dạn xử lý các đơn vị không tuân thủ quy định, để làm sao người dân đến với lễ hội bánh mì được phục vụ tốt nhất”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cam kết.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người đến trải nghiệm, nên vấn đề an toàn thực phẩm rất quan trọng (Ảnh: CTV).

Đại diện Sở ATTP TPHCM cho biết, trước khi Lễ hội Bánh mì Việt Nam diễn ra, cơ quan này đã kiểm tra chặt chẽ hồ sơ pháp lý của các đơn vị, bao gồm: Giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực;

Hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ xác nhận kiến thức ATTP của người tham gia chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại sự kiện; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kinh doanh tại sự kiện, hồ sơ công bố sản phẩm...

Trong thời gian diễn ra lễ hội, Sở giám sát xuyên suốt việc duy trì chế độ vệ sinh trong quá trình kinh doanh thực phẩm; điều kiện trang thiết bị dụng cụ, vệ sinh nhân viên và các điều kiện đối với thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm trưng bày, phục vụ ăn uống tại gian hàng;

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra trang bị bảo hộ lao động của người bán; thao tác thực hành của nhân viên tiếp xúc thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại sự kiện; Cập nhật hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm mỗi ngày; Lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm khi cần thiết.

Khi thực phẩm không đạt qua kết quả kiểm nghiệm, Sở ATTP sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, sau khi kết thúc sự kiện từ ban tổ chức, bộ phận chuyên trách cũng tiếp tục ghi nhận thông tin phản hồi tình hình sức khỏe người tham gia.