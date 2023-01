Liên tiếp 6 thanh niên trẻ phải cắt bỏ tinh hoàn vì chủ quan với cơn đau

Ngày 10/1, ThS.BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, số bệnh nhân xoắn tinh hoàn phải nhập viện cấp cứu trong 2 tuần qua tăng vọt. Đáng nói, 6/7 bệnh nhân phải cắt bỏ tinh hoàn đều là những người trẻ chưa lập gia đình, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sau này.

PGS.TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện HN Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam đang thăm khám cho người bệnh sau cắt tinh hoàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo BS Khánh, các trường hợp xoắn tinh hoàn phải cắt bỏ đều là do đến viện muộn. Khi xuất hiện cơn đau đột ngột dữ dội vùng bìu nhưng nhiều bệnh nhân vẫn nghe ngóng xem có "đỡ" hơn không. Rồi không đến ngay bệnh viện có chuyên khoa nam học, khiến dễ bị chẩn đoán với viêm tinh hoàn làm chậm quá trình điều trị, mất đi "thời gian vàng" để cứu lấy tinh hoàn trong mổ.

BS Khánh cho biết, việc đến viện muộn khiến không có cơ hội "cứu" tinh hoàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo PGS. TS Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện HN Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa, thời gian xử lý tối ưu là 6 giờ khi có biểu hiện đau. Bởi khi tinh hoàn xoắn dẫn đến tình trạng tắc nghẽn hệ thống mạch máu, nếu không xử lý kịp thời sẽ khiến tinh hoàn bị hoại tử.

Nếu được xử lý trước 6 giờ thì tinh hoàn có khả năng phục hồi là 83%, trước 10 giờ tỷ lệ này giảm xuống 70%, sau 10 giờ khả năng giữ lại được tinh hoàn chỉ còn 10%.

"Xoắn tinh hoàn sẽ không chỉ để lại những hậu quả nặng nề về chức năng sinh sản, những rối loạn về nội tiết của bệnh nhân mà còn những rối loạn tâm lý. Bệnh nhân thông thường sẽ mặc cảm, tư ti trong cuộc sống, thông thường phải đặt tinh hoàn nhân tạo với mục đích thẩm mỹ, tuy nhiên không có chức năng về mặt nội tiết và chức năng sinh sản", PGS Quang thông tin.

Xoắn tinh hoàn có thể xảy ra với nam giới ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở 10-25 tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng xoắn tinh hoàn. Trong đó có nguyên nhân do cuống mạch tinh hoàn quá dài; do cơ thể vận động mạnh (chú ý ở trẻ 10-15 tuổi tránh vận động mạnh bất thường), nguyên nhân bẩm sinh, do nội tiết tố...

Xoắn tinh hoàn là tình trạng thừng tinh tự xoắn quanh trục làm tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn khiến bệnh nhân đau đột ngột, dữ dội, sưng bìu, không thấy tinh hoàn nằm ở vị trí bình thường. Triệu chứng của xoắn tinh hoàn rất đột ngột, đau nhiều nên bệnh nhân thường nhớ rất rõ thời điểm đau.

Đáng nói, triệu chứng của căn bệnh này rất dễ bị chẩn đoán nhầm với bệnh viêm tinh hoàn. Hai căn bệnh này có cùng triệu chứng nên rất dễ chẩn đoán nhầm. Trong khi viêm tinh hoàn dùng kháng sinh sẽ chữa khỏi, thì xoắn tinh hoàn, cả cuống tinh hoàn xoắn lại như sợi thừng nếu không "gỡ" xoắn sẽ gây thiếu máu ở tinh hoàn, kéo dài sẽ khiến tinh hoàn bị hoại tử, phải cắt bỏ như những trường hợp trên, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục, sinh sản sau này.

Mức độ xoắn cũng ảnh hưởng đến tốc độ bị phá hủy của tinh hoàn, xoắn càng chặt thì tinh hoàn càng thiếu máu nhiều và dễ bị hoại tử sớm hơn.

"Vì thế, khi có những dấu hiệu bất thường tại tinh hoàn như sưng tấy, đỏ, sờ nắn đau thì đừng mạo hiểm chờ đợi, nên đi khám chuyên khoa sớm để kịp thời phát hiện nguy cơ xoắn tinh hoàn, can thiệp kịp thời trong khoảng thời gian vàng", PGS Quang khuyến cáo.