Tại buổi tổng kết Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4, diễn ra ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, lễ hội năm nay đã diễn ra thành công trọn vẹn và thành công lớn nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Cụ thể, ban tổ chức lễ hội đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở ATTP TPHCM. Những đơn vị mở gian hàng ẩm thực phải cử người đến tập huấn về ATTP, khám sức khỏe cho người chế biến. Trong quá trình diễn ra sự kiện, các gian hàng cũng rất có ý thức tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn, đeo khẩu trang, bao tay khi chế biến.

Lễ hội cũng cử bộ phận đến từng gian hàng giám sát xuyên suốt, chụp hình từng vị trí chế biến gửi về để ban tổ chức theo dõi. Nếu có sai phạm, ban tổ chức sẽ kiên quyết yêu cầu dừng tham gia và xử lý ngay.

Người bán đeo bao tay kỹ lưỡng khi chế biến thực phẩm tại Lễ hội Bánh mì Việt Nam (Ảnh: CTV).

Nhờ có sự chủ động giám sát, quản lý chặt chẽ nêu trên, nên không có sự cố lớn nào về ATTP được ghi nhận, dù lễ hội diễn ra trong mùa nắng nóng và ở thời điểm có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn TPHCM.

Bên cạnh đó, lễ hội cũng có nhiều sự đổi mới, sáng tạo và nâng cấp các dịch vụ, nên có sự hưởng ứng của người dân, du khách.

Tổng kết sau 4 ngày diễn ra sự kiện (23-26/4), có hơn 250.000 lượt khách tham gia, tăng 20% so với lễ hội năm ngoái. Nhiều du khách sẵn sàng xếp hàng chờ đợi trong những thời điểm đông đúc, để vào trải nghiệm các gian hàng ở lễ hội.

Bà Khánh cho biết, với thành công nêu trên, lễ hội bánh mì năm 2027 sẽ tiếp tục được nâng tầm và có sự đổi mới hoàn toàn. Thậm chí, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã bày tỏ mong muốn hội bánh mì có thể diễn ra ở nước ngoài và ban tổ chức đang nghiên cứu để hiện thực hóa điều này.