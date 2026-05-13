Lễ hội Bánh mì ở TPHCM đón 250.000 lượt khách, không ghi nhận ngộ độc
(Dân trí) - Trong 4 ngày diễn ra Lễ hội Bánh mì Việt Nam ở TPHCM, có 250.000 lượt khách đến vui chơi và ăn bánh mì. Ban tổ chức cho biết, thành công lớn nhất của sự kiện là vấn đề an toàn thực phẩm.
Tại buổi tổng kết Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4, diễn ra ngày 13/5, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho biết, lễ hội năm nay đã diễn ra thành công trọn vẹn và thành công lớn nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
Cụ thể, ban tổ chức lễ hội đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở ATTP TPHCM. Những đơn vị mở gian hàng ẩm thực phải cử người đến tập huấn về ATTP, khám sức khỏe cho người chế biến. Trong quá trình diễn ra sự kiện, các gian hàng cũng rất có ý thức tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn, đeo khẩu trang, bao tay khi chế biến.
Lễ hội cũng cử bộ phận đến từng gian hàng giám sát xuyên suốt, chụp hình từng vị trí chế biến gửi về để ban tổ chức theo dõi. Nếu có sai phạm, ban tổ chức sẽ kiên quyết yêu cầu dừng tham gia và xử lý ngay.
Nhờ có sự chủ động giám sát, quản lý chặt chẽ nêu trên, nên không có sự cố lớn nào về ATTP được ghi nhận, dù lễ hội diễn ra trong mùa nắng nóng và ở thời điểm có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn TPHCM.
Bên cạnh đó, lễ hội cũng có nhiều sự đổi mới, sáng tạo và nâng cấp các dịch vụ, nên có sự hưởng ứng của người dân, du khách.
Tổng kết sau 4 ngày diễn ra sự kiện (23-26/4), có hơn 250.000 lượt khách tham gia, tăng 20% so với lễ hội năm ngoái. Nhiều du khách sẵn sàng xếp hàng chờ đợi trong những thời điểm đông đúc, để vào trải nghiệm các gian hàng ở lễ hội.
Bà Khánh cho biết, với thành công nêu trên, lễ hội bánh mì năm 2027 sẽ tiếp tục được nâng tầm và có sự đổi mới hoàn toàn. Thậm chí, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã bày tỏ mong muốn hội bánh mì có thể diễn ra ở nước ngoài và ban tổ chức đang nghiên cứu để hiện thực hóa điều này.
Đại diện Sở ATTP TPHCM cho biết, trước khi Lễ hội Bánh mì Việt Nam diễn ra, cơ quan này đã kiểm tra chặt chẽ hồ sơ pháp lý của các đơn vị, bao gồm: Giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực;
Hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ xác nhận kiến thức ATTP của người tham gia chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại sự kiện; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kinh doanh tại sự kiện, hồ sơ công bố sản phẩm...
Trong thời gian diễn ra lễ hội, Sở giám sát xuyên suốt việc duy trì chế độ vệ sinh trong quá trình kinh doanh thực phẩm; điều kiện trang thiết bị dụng cụ, vệ sinh nhân viên và các điều kiện đối với thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm trưng bày, phục vụ ăn uống tại gian hàng;
Cơ quan chức năng cũng kiểm tra trang bị bảo hộ lao động của người bán; thao tác thực hành của nhân viên tiếp xúc thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống tại sự kiện; Cập nhật hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm mỗi ngày; Lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm khi cần thiết.
Ngoài ra, sau khi kết thúc sự kiện, bộ phận chuyên trách cũng tiếp tục ghi nhận thông tin phản hồi tình hình sức khỏe người tham gia từ ban tổ chức.