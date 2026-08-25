Lấy khối tóc 0,25kg trong đường tiêu hóa của bé gái 5 tuổi

Ngày 25/8, thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, trước đó bé gái 5 tuổi được gia đình đưa vào viện trong tình trạng 3 ngày chưa đi tiêu. Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bé có thói quen ăn tóc kéo dài.

Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bé có khối tóc trong đường tiêu hóa (Trichobezoar) nên chỉ định phẫu thuật.

Khối tóc được lấy ra từ đường tiêu hóa của bé gái (Ảnh: Bệnh viện).

Ê-kíp y bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật, lấy ra khối tóc nặng khoảng 0,25kg. Theo bác sĩ, khối tóc này hình thành do tóc tích tụ lâu ngày trong đường tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, bé phục hồi tốt, chức năng tiêu hóa ổn định và được bệnh viện cho xuất viện.

Trichobezoar là tình trạng tóc được nuốt vào nhưng không thể tiêu hóa, lâu ngày kết lại thành khối trong dạ dày, có thể lan xuống ruột. Nếu không được phát hiện sớm, khối tóc có thể gây đau bụng, chán ăn, nôn ói, táo bón, thiếu máu, suy dinh dưỡng, tắc ruột và một số biến chứng tiêu hóa nghiêm trọng.