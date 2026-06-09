Trước khi nhập viện 5 giờ, anh P.T.L. (36 tuổi) đi hái tiêu và di chuyển bằng thang sắt, không may vướng vào đường dây điện cao thế nên bị điện giật mất ý thức. Sau khi được sơ cứu tại địa phương, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tại khoa Bỏng - Tạo hình, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng điện 6% diện tích cơ thể độ 2-3-4, tổn thương vùng bàn tay, cơ quan sinh dục, đùi phải và cẳng bàn chân hai bên. Dù diện tích bỏng không lớn, dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng các cấu trúc vùng sinh dục.

Trong quá trình điều trị, người bệnh được thay băng, chăm sóc vết thương, ghép da mỏng và trải qua 3-4 cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Sau nhiều lần cắt lọc, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không còn được bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Sau điều trị bỏng, bệnh nhân mong muốn được tái tạo dương vật để có thể đi tiểu đứng và duy trì hình ảnh cơ thể nam giới. Lúc này, khoa Bỏng - Tạo hình phối hợp với khoa Ngoại niệu đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị và thực hiện tạo hình dương vật bằng vạt vi phẫu tự do từ vùng cẳng tay xuống vùng sinh dục.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tái tạo dương vật cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện nối mạch máu và thần kinh tại vùng dương vật, nhằm tạo điều kiện cho quá trình hồi phục cảm giác về sau. Phương pháp quấn "ống trong ống" được áp dụng, giúp phần dương vật tái tạo có hình dáng tương đối hoàn chỉnh.

Theo BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng - Tạo hình, ê-kíp đã chủ động đánh dấu và bảo tồn các vị trí mạch máu, thần kinh ngay từ giai đoạn xử lý tổn thương ban đầu, nhằm phục vụ cho phẫu thuật tái tạo sau này. Nhờ đó, việc xác định mạch và thần kinh khi ghép nối được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.

"Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp của chuyên ngành vi phẫu tạo hình, thậm chí thuộc nhóm kỹ thuật có độ khó rất cao hiện nay”, BS Hùng chia sẻ.

Người đàn ông hồi phục tốt sau khi được vi phẫu tạo hình dương vật và chăm sóc tích cực (Ảnh: BV).

7 ngày sau khi phẫu thuật, kết quả thăm khám cho thấy phần vạt da sống hoàn toàn, hồng ấm, thân dương vật của bệnh nhân được tái tạo đạt 80-90% so với hình dáng ban đầu. Người bệnh đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo, dự kiến chức năng cảm giác sẽ tiếp tục hồi phục dần trong 3-6 tháng tới.

Bác sĩ khuyến cáo, bỏng điện là dạng chấn thương đặc biệt nguy hiểm bởi mức độ tổn thương thực tế thường nặng nề hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện tổn thương nhỏ trên da nhưng dòng điện đã gây phá hủy sâu các cấu trúc bên trong, khó đánh giá đầy đủ bằng quan sát thông thường.

Do đó, người bệnh cần được thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, hạn chế các biến chứng, di chứng lâu dài.