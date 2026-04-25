Làn sóng tích trữ bao cao su bùng nổ tại Trung Quốc vì lo ngại giá tăng

Tập đoàn sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới Karex Bhd vừa đưa ra cảnh báo về việc điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm 20% - 30% do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Thông báo này ngay lập tức tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc với hơn 60 triệu lượt quan tâm.

Tại thị trường Trung Quốc, hashtag liên quan đến vấn đề này đã bùng nổ trên mạng xã hội Weibo chỉ trong vòng 24 giờ qua. Các dòng trạng thái cho thấy tâm lý lo ngại về việc chi phí kế hoạch hóa gia đình ngày càng trở nên đắt đỏ.

Bao cao su hiệu Karex được trưng bày tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 21/4/2026 (Ảnh: Reuters).

Một bộ phận người dùng mạng khẳng định rằng dù giá cao họ vẫn phải duy trì sử dụng để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại kêu gọi cộng đồng nhanh chóng mua dự trữ nhằm tiết kiệm chi phí lâu dài trong bối cảnh lạm phát chung.

Áp lực tài chính đối với người dân càng trở nên rõ ràng hơn khi đầu năm nay chính quyền đã bãi bỏ chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với các sản phẩm tránh thai.

Hiện nay, các mặt hàng này phải chịu thuế giá trị gia tăng ở mức 13% giống như phần lớn các loại hàng hóa tiêu dùng thông thường. Việc giá thành sản xuất tăng kết hợp với chính sách thuế mới đang tạo ra gánh nặng kép cho ngân sách chi tiêu của nhiều hộ gia đình.

Điều này xảy ra trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách để cải thiện tỷ lệ sinh đang sụt giảm nghiêm trọng. Mặc dù các cơ quan chức năng cố gắng thúc đẩy người dân sinh thêm con để bù đắp tình trạng già hóa dân số nhưng những biến động về chi phí sinh hoạt lại đang đi ngược với kỳ vọng đó.

Nhiều người dân bày tỏ quan điểm rằng việc chi trả thêm một khoản tiền cho bao cao su vẫn là lựa chọn kinh tế hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trong điều kiện hiện tại.

Hiện tại, các đơn vị phân phối lớn vẫn chưa có động thái xác nhận chính thức về thời điểm áp dụng bảng giá mới tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, tâm lý tích trữ có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng cục bộ nếu xu hướng tích trữ tiếp tục lan rộng.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên theo dõi sát các thông báo từ những thương hiệu uy tín và không nên quá hoang mang trước những tin đồn chưa được kiểm chứng về mức tăng cụ thể trên kệ hàng bán lẻ.