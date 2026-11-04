Nhiều người bệnh COPD nhập viện ở giai đoạn muộn

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính trước đây cho thấy khoảng 384 triệu người sống chung với COPD. Tình trạng này gây ra hơn 3 triệu ca tử vong vào năm 2023, đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, COPD hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3, với khoảng 25.000 người tử vong vào năm 2021, tạo nên gánh nặng lớn với nền y tế quốc gia. Điểm nguy hiểm nhất của bệnh là tiến trình phát triển âm thầm qua nhiều năm.

Theo báo cáo "The Global State of COPD" (Tình trạng toàn cầu của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) năm 2025, có 65-80% người mắc COPD chưa bao giờ được chẩn đoán. Phần lớn trường hợp nhập viện ở giai đoạn muộn, gây tốn kém chi phí điều trị hơn và nguy hiểm đến sức khỏe hơn.

Các chuyên gia phân tích, ở giai đoạn đầu, bệnh COPD gây ra các dấu hiệu như ho khan hoặc có đờm vào buổi sáng, thỉnh thoảng cảm thấy hụt hơi khi leo cầu thang hay vận động mạnh thường bị người bệnh bỏ qua.

Đến khi tình trạng khó thở xuất hiện thường xuyên ngay cả khi làm các việc nhẹ nhàng hoặc khi nghỉ ngơi, tổn thương cấu trúc phế quản và phế nang của người bệnh đã tiến triển ở mức nặng và không thể phục hồi hoàn toàn.

Người bệnh điều trị bệnh đường hô hấp tại TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Một khi tiến triển xấu, COPD gây ảnh hưởng tới toàn thân. Khoảng 40% người bệnh buộc phải giảm khối lượng công việc hoặc ngừng làm việc hoàn toàn. Ở góc độ đời sống, người bệnh dần phải phụ thuộc vào gia đình trong các sinh hoạt cơ bản và bị hạn chế khả năng đi lại.

Chi phí chăm sóc, mua thuốc và các đợt điều trị cấp cứu tốn kém cũng tạo áp lực tài chính lớn cho gia đình và hệ thống y tế. Các báo cáo quốc tế chỉ ra việc COPD có thể gây tổn thất 4,3 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu giai đoạn 2020-2050.

Tại Việt Nam, tổng gánh nặng chi phí y tế trực tiếp trên toàn dân do bệnh COPD gây ra là hơn 2.553 tỷ đồng. Trong đó, chi phí điều trị trung bình trên một người bệnh là 7,8 triệu đồng (thống kê ở năm 2020).

Lợi ích của việc phát hiện sớm COPD

COPD được chỉ ra có mối liên hệ chặt chẽ với các biến cố tim phổi. Khi người bệnh COPD trải qua đợt cấp, tình trạng viêm toàn thân có thể gia tăng cùng với tình trạng thiếu oxy và những thay đổi về chức năng hô hấp, từ đó góp phần làm tăng nguy cơ biến cố tim phổi và tử vong.

Bên cạnh đó, COPD không được kiểm soát còn khiến chức năng phổi suy giảm nhanh hơn so với tốc độ lão hóa thông thường. Người mắc COPD cũng có nguy cơ ung thư phổi cao hơn.

Khi người dân nhận biết yếu tố nguy cơ, không bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và chủ động tầm soát đúng đối tượng, đây sẽ là "chìa khóa" để thăm khám kịp thời, từ đó mở ra nhiều cơ hội quản lý và điều trị bệnh hiệu quả hơn.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm tạo cơ hội cai thuốc lá, giảm phơi nhiễm, tối ưu điều trị và phòng ngừa đợt cấp, qua đó giúp bảo tồn chức năng và chất lượng sống tốt hơn.

Nếu điều trị bảo tồn hiệu quả, người bệnh có thể tiếp tục làm việc, duy trì các hoạt động thể chất phù hợp và sinh hoạt tự chủ, đồng thời tránh được nguy cơ tàn phế hô hấp, cũng như giảm thiểu đáng kể chi phí y tế phát sinh ở giai đoạn muộn.

Đáng chú ý, việc chủ động tầm soát COPD hiện nay rất đơn giản và không gây đau đớn. Bộ câu hỏi giúp nhận diện người có nguy cơ; ở người phù hợp, hô hấp ký được sử dụng để xác định có tắc nghẽn luồng khí hay không.

Việc chủ động tầm soát COPD hiện nay rất đơn giản và không gây đau đớn (Ảnh: CTV).

Những "chìa khóa" để kiểm soát bệnh COPD

Chia sẻ tại chương trình Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu năm 2025, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, với xu hướng gia tăng tỷ lệ hút thuốc lá tại các nước đang phát triển (như Việt Nam) và quá trình già hóa dân số, tỷ lệ mắc COPD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

PGS.TS.BS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, COPD là bệnh lý mạn tính có thể phòng ngừa và quản lý hiệu quả. Trong đó, bệnh nhân COPD có hút thuốc, việc từ bỏ thuốc lá là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất để ngăn chặn tiến trình suy giảm chức năng phổi ở mọi giai đoạn.

Những người đã và đang hút thuốc lá, làm việc trong môi trường ô nhiễm, người từ 40 tuổi, có ho khạc đờm, khó thở nhiều hơn khi gắng sức... là đối tượng có nguy cơ cao mắc COPD.

PGS.TS.BS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: CTV).

Nếu bị ho kéo dài, thường xuyên hụt hơi, khó thở khi gắng sức, có các đợt bệnh hô hấp tái diễn... người dân cần chủ động đến cơ sở y tế để được đánh giá chức năng phổi và tư vấn phù hợp.

Bên cạnh tuân thủ điều trị bằng thuốc, các biện pháp không dùng thuốc gồm bỏ hút thuốc lá/thuốc lào, tránh khói thuốc và ô nhiễm, duy trì vận động phù hợp, phục hồi chức năng hô hấp, dinh dưỡng hợp lý, tiêm vaccine và tái khám định kỳ cũng vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, mọi người nên thường xuyên thực hiện các bài tập luyện thở và đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý để giúp tăng cường sức cơ hô hấp, cải thiện thể trạng toàn diện.