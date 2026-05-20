Làm chủ kỹ thuật nội soi chuyên sâu, Vinmec Hạ Long xử lý thành công ca sa sinh dục phức tạp

Nhờ đó, một bệnh nhân 66 tuổi mắc sa sinh dục phức tạp đã được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) phẫu thuật thành công, giúp bảo tồn tử cung và phục hồi nhanh sau mổ.

Phẫu thuật khó trong vùng tiểu khung chật hẹp, nhiều mạch máu

Ở tuổi 66, sau hơn 26 năm mãn kinh, bà Hà Thị Mai (Hải Phòng) cho rằng, cảm giác tức nặng vùng bụng dưới chỉ là dấu hiệu thông thường của tuổi già. Tuy nhiên, suốt gần nửa năm, tình trạng khó chịu ngày càng gia tăng, khiến việc đi lại trở nên nặng nề, sinh hoạt cá nhân bất tiện và chất lượng cuộc sống giảm sút rõ rệt.

Khi tới Vinmec Hạ Long thăm khám, bà Mai được chẩn đoán mắc sa sinh dục độ I. Ở cấp độ này, tử cung và các cơ quan vùng chậu sa xuống do hệ thống cơ và dây chằng nâng đỡ bị suy yếu theo thời gian, đặc biệt sau giai đoạn mãn kinh kéo dài.

Theo các bác sĩ, sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt ở những người sinh nhiều lần hoặc đã mãn kinh lâu năm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, âm thầm chịu đựng hoặc chỉ đi khám khi tử cung sa hẳn ra ngoài.

Thực tế, ngay từ giai đoạn II, bệnh đã bắt đầu bào mòn chất lượng sống người bệnh với hàng loạt triệu chứng kéo dài như tiểu khó, tiểu không hết, tiểu nhiều lần, táo bón hoặc cảm giác nặng tức vùng bụng dưới. Nguyên nhân là hệ thống nâng đỡ sàn chậu suy yếu, không chỉ khiến tử cung sa xuống, mà còn ảnh hưởng tới chức năng của bàng quang và trực tràng.

Ở trường hợp của bà Mai, kết quả thăm khám ghi nhận thành trước âm đạo sa xuống thấp hơn bình thường hơn 1cm, niêm mạc xuất hiện nhiều vùng xung huyết, dễ tổn thương do thiếu hụt estrogen kéo dài. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiếp tục tiến triển, dẫn tới sa hoàn toàn tử cung, viêm loét, nhiễm trùng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày.

Ê-kíp Vinmec Hạ Long nội soi thành công ca sa sinh dục phức tạp, bảo tồn tử cung cho bệnh nhân 66 tuổi (Ảnh: BVCC).

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp tại Vinmec Hạ Long gồm TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, TS.BS Trần Mạnh Linh - Trưởng khoa Sản phụ và BS.CKI Nguyễn Thu Hương - bác sĩ Sản phụ, đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô có đặt tấm lưới nâng đỡ. Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị sa sinh dục hiện nay.

Điểm khó nhất của ca mổ nằm ở không gian phẫu thuật. Toàn bộ thao tác phải thực hiện trong vùng tiểu khung, vốn là khu vực rất hẹp, tập trung nhiều mạch máu lớn cùng các cơ quan quan trọng như bàng quang, trực tràng và niệu quản.

Trong điều kiện đó, bác sĩ phải phẫu tích từng lớp mô với độ chính xác cao để tạo đường vào đặt lưới nâng đỡ, đồng thời tránh tổn thương các cơ quan lân cận. Chỉ cần một thao tác thiếu chính xác cũng có thể gây chảy máu hoặc biến chứng phức tạp sau mổ.

“Đây là phẫu thuật có độ khó cao vì vừa cần xử lý triệt để tình trạng sa sinh dục, vừa phải bảo tồn cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý tự nhiên cho người bệnh. Việc thao tác nội soi trong vùng tiểu khung hẹp đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tốt các cấu trúc giải phẫu phức tạp”, TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng chia sẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút đã thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa, sản phụ khoa, gây mê hồi sức cùng hệ thống nội soi hiện đại tại Vinmec Hạ Long.

Bệnh nhân hồi phục và xuất viện sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Làm chủ kỹ thuật nội soi chuyên sâu, nâng tầm điều trị ít xâm lấn

Khác với phương pháp mổ mở hoặc cắt bỏ tử cung từng được áp dụng phổ biến trước đây, kỹ thuật nội soi treo tử cung vào mỏm nhô sử dụng tấm lưới sinh học chuyên dụng để tái tạo hệ thống nâng đỡ sàn chậu, đưa tử cung trở lại đúng vị trí giải phẫu tự nhiên.

Không chỉ giúp bảo tồn tử cung, phẫu thuật theo phương pháp này còn góp phần phục hồi chức năng nâng đỡ của bàng quang và trực tràng - hai cơ quan thường bị ảnh hưởng ở bệnh nhân sa sinh dục lâu năm. Nhờ đó, các triệu chứng như tiểu khó, tiểu không hết hoặc táo bón kéo dài cũng được cải thiện rõ rệt sau điều trị.

Theo các chuyên gia, đây là kỹ thuật tiên tiến đang được triển khai tại nhiều trung tâm y khoa lớn trên thế giới. Kỹ thuật có những ưu điểm vượt trội như giảm đau sau mổ, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian nằm viện.

Tuy nhiên, để triển khai thường quy kỹ thuật này, ngoài hệ thống trang thiết bị hiện đại, yếu tố quyết định vẫn là năng lực của phẫu thuật viên. Trong không gian tiểu khung chật hẹp với cấu trúc giải phẫu phức tạp, bác sĩ cần có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống và kiểm soát tốt nguy cơ biến chứng trong suốt quá trình phẫu thuật.

Ca phẫu thuật phức tạp cho bệnh nhân Hà Thị Mai có sự tham gia của TTƯT.BS.CKII Phạm Việt Hùng. Bác sĩ Hùng có kinh nghiệm thực hiện thành công hàng trăm ca bệnh phức tạp, với độ an toàn và hiệu quả cao.

Thành công ca bệnh tiếp tục cho thấy năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, ít xâm lấn của đội ngũ bác sĩ tại Vinmec Hạ Long, đồng thời mở ra thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh ngay tại địa phương.