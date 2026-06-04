Kỷ tử được người xưa ví như “kim cương đỏ” vì sao?

Kỷ tử được chú ý nhờ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin C, chất xơ, polysaccharide, flavonoid, carotenoid, lutein và zeaxanthin. Trong y học cổ truyền, kỷ tử thường được sử dụng với mục đích hỗ trợ bồi bổ cơ thể.

Không chỉ giàu vitamin và chất chống oxy hóa, kỷ tử còn là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền (Ảnh: Getty).

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Vitamin C trong kỷ tử góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Dưỡng chất này hỗ trợ chức năng của tế bào bạch cầu, đồng thời đóng vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do trong quá trình cơ thể đáp ứng với tác nhân gây hại.

Góp phần giảm viêm

Loại quả này cũng chứa carotenoid, flavonoid và các hợp chất phenol. Đây là nhóm hoạt chất thực vật được nghiên cứu vì khả năng làm giảm stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến viêm mạn tính, lão hóa và một số rối loạn chuyển hóa.

Bảo vệ thị lực

Một trong những điểm nổi bật của kỷ tử là hàm lượng lutein và zeaxanthin. Hai carotenoid này tập trung nhiều tại điểm vàng, vùng giữ vai trò quan trọng trong khả năng nhìn rõ chi tiết và phân biệt màu sắc.

Ngoài ra, kỷ tử còn cung cấp vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì thị lực bình thường, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Theo một số bảng thành phần dinh dưỡng, khoảng 28g kỷ tử khô có thể đáp ứng hơn 100% nhu cầu vitamin A khuyến nghị hằng ngày.

Hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong

Các chất chống oxy hóa trong kỷ tử như polysaccharide, flavonoid, carotenoid và phenol có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động bất lợi từ môi trường, trong đó có ánh nắng mặt trời.

Đáng chú ý, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và cấu trúc của da. Vì vậy, kỷ tử có thể được xem là thực phẩm hỗ trợ chăm sóc làn da khi kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Stress oxy hóa xảy ra khi lượng gốc tự do vượt quá khả năng trung hòa của cơ thể. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tế bào thần kinh và liên quan đến suy giảm trí nhớ, nhận thức theo tuổi tác.

Một nghiên cứu cho thấy việc uống 120ml nước kỷ tử mỗi ngày trong 14 ngày giúp cải thiện một số chỉ số về sức khỏe tổng thể và khả năng nhận thức ở khoảng 70% người tham gia. Một số nghiên cứu trên động vật cũng ghi nhận chiết xuất kỷ tử có thể hỗ trợ khả năng ra quyết định, đồng thời làm giảm dấu hiệu stress oxy hóa và viêm trong não.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số hợp chất thực vật trong kỷ tử được cho là có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và bảo vệ tế bào sản xuất insulin tại tuyến tụy.

Bên cạnh đó, chất xơ trong kỷ tử giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh. Một nghiên cứu ghi nhận việc sử dụng 300mg chiết xuất kỷ tử mỗi ngày trong 3 tháng giúp giảm đường huyết và cải thiện sản xuất insulin ở người mắc đái tháo đường type 1.

Dù có nhiều tiềm năng, kỷ tử chỉ nên được xem là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng. Người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, không nên tự ý dùng kỷ tử thay thế thuốc điều trị hoặc phác đồ do bác sĩ chỉ định.