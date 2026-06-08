Kiến ba khoang hoành hành sau mưa, nhiều người ở TPHCM vào viện "cầu cứu"

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 8/6, BSCKII Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, cho biết 2 tuần gần đây khi thành phố bước vào mùa mưa - đặc biệt sau các đợt mưa lớn gây ngập úng - số bệnh nhân đến khám bệnh lý về da do lội nước và tiếp xúc với côn trùng tăng rõ rệt.

Người dân đến Bệnh viện Da Liễu TPHCM khám những ngày qua (Ảnh: BV).

Có thời điểm, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca viêm da do kiến ba khoang mỗi ngày. Cùng với đó, tình trạng lội nước bẩn làm gia tăng các bệnh lý như ghẻ lở, nấm da và viêm da nhiễm trùng, với số ca mắc trung bình cao gấp 2-3 lần so với mùa khô.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp nhầm lẫn viêm da do kiến ba khoang với bệnh zona thần kinh, dẫn đến tự ý điều trị sai cách, gây chảy mủ, nhiễm trùng, loét sâu và sẹo.

Theo bác sĩ Lợi Em, kiến ba khoang xuất hiện nhiều vào mùa mưa do độ ẩm cao, thích ánh sáng đèn ban đêm nên bay vào trong nhà theo ánh đèn, đậu vào quần áo, khăn mặt, giường chiếu, chăn màn...

Mùa mưa là thời điểm kiến ba khoang hoạt động mạnh (Ảnh: P.A).

Tùy theo độc chất xâm nhập, tình trạng viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có thể biểu hiện từ mức độ nhẹ đến nặng. Ban đầu, người bệnh thấy hơi ngứa rát, căng da, biểu hiện đỏ một vùng da. Sau khoảng 6-12 giờ, tình trạng đỏ cộm này kéo thành vệt, trên đó nổi những mụn nước không đều (1-5mm), và 1-3 ngày sau thành mụn mủ.

Lúc này, bệnh nhân thấy cảm giác đau, rát càng tăng và có thể kèm theo sốt, khó chịu, nổi hạch, đau vùng cổ, nách, bẹn tương ứng với tổn thương.

"Các vết loét có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo động tác khi ta đập, giết và chà xát kiến trên da. Cũng có một số ít trường hợp chỉ nổi vết đỏ, lấm tấm mụn nước nhỏ hơi ngứa, lành lại sau 3-5 ngày.

Vị trí tổn thương hay gặp nhất là các vùng da hở, không được quần áo che chắn như cổ, mặt, lưng, tay, chân… Đặc biệt, các tổn thương này rất hay được phát hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy", bác sĩ phân tích.

Cũng theo bác sĩ Lợi Em, tổn thương do kiến ba khoang không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều trị không đúng cách có thể khiến tổn thương lan rộng, viêm nặng hơn hoặc chậm lành, thậm chí nhiễm trùng, để lại sẹo.

Cụ thể, hầu hết các trường hợp viêm da do kiến ba khoang sau khi lành sẽ để lại vết thâm từ màu hồng chuyển sang nâu sẫm. Vết thâm này sẽ mờ dần sau vài tuần đến vài tháng.

Tuy nhiên, khi người bệnh thực hiện các hành động sai lầm khiến da tổn thương sâu như cào gãi, tự ý đắp các loại lá, dùng thuốc không đúng chỉ định… sẽ dẫn đến hình thành sẹo lõm hoặc sẹo xấu.

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Bệnh viện Da Liễu TPHCM khuyến cáo, người dân sau khi lội nước ngập cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ bằng xà phòng. Ngoài ra, vì mùa mưa là mùa hoạt động, sinh sản của kiến ba khoang, nên người dân cần đặt lưới phòng chống côn trùng, nhất là những vùng cây cối nhiều.

Do tập tính thích ánh đèn của loại kiến này, cần giảm bớt ánh đèn trong nhà để hạn chế thu hút chúng. Song song đó, hãy dọn dẹp nhà cửa kỹ, đặc biệt là những nơi dễ ẩn náu của kiến như khe cửa, những vị trí ẩm thấp trong góc nhà. Ngoài ra, mọi người cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ, hạn chế phơi quần áo ban đêm.

Khi bị viêm da do kiến ba khoang, không cào gãi vùng da tổn thương, không tự ý mua thuốc bôi và nên đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường để phòng ngừa nhiễm trùng thứ phát.