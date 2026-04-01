Không để bệnh nhân ung thư đương đầu một mình: Sáng kiến của Vinmec gây chú ý tại châu Á

Không chỉ là một giải thưởng, đây còn là dấu mốc quan trọng ghi nhận bước tiến của y học Việt Nam khi đưa chăm sóc giảm nhẹ trở thành một phần thiết yếu, bài bản và nhân văn trong điều trị ung thư.

Để ung thư không còn là nỗi ám ảnh nặng nề với người bệnh và gia đình

Đối diện với kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn 4 đã di căn, ông J. (quốc tịch Anh) và gia đình trải qua những ngày tháng tuyệt vọng, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Các phương pháp điều trị không còn nhiều hiệu quả, trong khi lại gây ra tác dụng phụ nặng nề, khiến cơ thể ông suy nhược, tinh thần suy sụp. Nguyện vọng lớn nhất của ông không chỉ là điều trị, mà còn tìm thấy bình yên trong hành trình cuối đời.

Ông và gia đình quyết định tham gia chương trình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec Central Park (TPHCM). Tại đây, ông cảm giác như được sống trong ngôi nhà thứ hai. Đội ngũ điều dưỡng kiểm soát cơn đau, giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu và hỗ trợ ông trong mọi sinh hoạt thường ngày. Nhưng trên cả sự chăm sóc y khoa, họ còn giúp ông vượt qua cảm xúc lo lắng, tiêu cực bằng sự ân cần, kiên nhẫn và thấu cảm.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên công tác xã hội đồng hành cùng gia đình tháo gỡ lo lắng, đưa ra những quyết định quan trọng một cách bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý cho những điều không thể tránh khỏi.

“Cảm ơn đội ngũ y tế Vinmec vì đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình này. Các bạn không chỉ chăm sóc thể chất, mà còn giúp tôi tìm lại sức mạnh, niềm hy vọng và động lực để tiếp tục mỗi ngày”, ông chia sẻ.

Trong những giờ phút cuối cùng, ông J. nói lời tạm biệt với gia đình qua màn hình. Bên giường bệnh, một linh mục được bệnh viện mời đến, giúp ông ra đi trong bình an và trọn vẹn.

Ở một câu chuyện khác, chị N.T.H. (42 tuổi) được chẩn đoán ung thư vú và bước vào hành trình điều trị với hóa trị, điều trị trúng đích, phẫu thuật và xạ trị. Ngay từ thời điểm phát hiện bệnh, chị đã được đội ngũ chăm sóc giảm nhẹ đồng hành, giúp giảm bớt lo lắng và hiểu rõ từng giai đoạn điều trị.

Đội ngũ điều dưỡng túc trực chăm sóc, trò chuyện cùng người bệnh trong suốt hành trình điều trị (Ảnh: BVCC).

Trong quá trình hóa trị, các tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi được theo dõi sát sao và kiểm soát hiệu quả. Những khó khăn phát sinh trong công việc, gia đình cũng có người hỗ trợ tư vấn và tháo gỡ. Nhờ đó, chị hoàn tất hành trình điều trị một cách trọn vẹn với niềm tin vào khả năng hồi phục trong tương lai.

“Có những lúc tôi tưởng mình không thể tiếp tục. Nhưng nhờ mọi người luôn bên cạnh, tôi không còn cảm giác phải đối mặt với tất cả một mình”, chị tâm sự.

Đây là hai trong nhiều câu chuyện nhân văn đang diễn ra mỗi ngày tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park. Từ khi triển khai chương trình chăm sóc giảm nhẹ, ung thư không còn là nỗi ám ảnh nặng nề với người bệnh và gia đình.

Thay vào đó là hành trình nơi nỗi đau được xoa dịu, cảm xúc được lắng nghe, mỗi người bệnh được tôn trọng như một cá thể riêng biệt. Chất lượng sống và cảm xúc của người bệnh giờ đây trở thành điều quan trọng không kém bất kỳ kết quả điều trị nào.

Tiên phong đưa chăm sóc ung thư từ chữa bệnh sang chữa lành toàn diện

Tại Việt Nam, điều trị ung thư trước đây chủ yếu tập trung vào việc chữa bệnh, kiểm soát khối u và kéo dài sự sống. Chăm sóc giảm nhẹ thường chỉ áp dụng ở giai đoạn cuối. Vì vậy, những nỗi đau thể chất, áp lực tinh thần của người bệnh và gia đình chưa được quan tâm đầy đủ.

Trước thực tế này, từ tháng 1/2025, Vinmec Central Park đã xây dựng và triển khai chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư theo hướng khác: Không chờ đến giai đoạn cuối, mà bắt đầu ngay từ khi chẩn đoán. Người bệnh được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần trong suốt hành trình.

Mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec Central Park mang đến trải nghiệm điều trị nhân văn, nơi người bệnh được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành (Ảnh: BVCC).

Lần đầu tiên, bên cạnh bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ còn có sự tham gia của chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội. Nếu chuyên gia tâm lý giúp người bệnh đối diện và vượt qua lo âu, trầm buồn thì nhân viên công tác xã hội đóng vai trò cầu nối giữa y học và đời sống, đồng hành cùng gia đình trong những khủng hoảng và quyết định quan trọng.

Trực tiếp chăm sóc bệnh nhân ung thư, anh Mohammad Ahmad Toma Guzo - điều dưỡng trưởng Trung tâm Ung bướu, Vinmec Central Park - chứng kiến rõ sự thay đổi tích cực từ khi mô hình được áp dụng. Người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, duy trì chất lượng sống tốt hơn và có tâm lý ổn định hơn trong quá trình điều trị. Gia đình cũng chủ động hơn, hiểu rõ hơn và đồng hành sâu hơn trong các quyết định.

“Chúng tôi muốn chứng minh rằng, ngay khi tình trạng bệnh nặng nề, chúng tôi vẫn có thể mang đến sự an ủi, gắn kết và bình yên cho người bệnh”, anh chia sẻ.

ThS.BSNT Nông Ngọc Sơn - Giám đốc Trung tâm Ung bướu Vinmec Central Park - cho biết, về mặt điều trị, bệnh viện đã triển khai đầy đủ các phương pháp hiện đại như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, sinh trị (điều trị trúng đích, điều trị miễn dịch). Việc phát triển chương trình chăm sóc giảm nhẹ đã giúp Vinmec hoàn thiện bức tranh điều trị ung thư, tiến tới mục tiêu đưa chăm sóc giảm nhẹ trở thành một trụ cột thiết yếu trong y học ung thư hiện đại.

“Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng có thể nhân rộng mô hình này tới nhiều bệnh viện khác, góp phần giảm nhẹ gánh nặng ung thư không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực”, ông nhấn mạnh.