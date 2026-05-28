Không dám bắt tay ai vì mặc cảm căn bệnh khiến da bong tróc

Anh Sơn mắc bệnh vảy nến thể mảng đã 10 năm nay. Dù đã kiên trì điều trị các loại thuốc bôi tại chỗ cũng như thuốc toàn thân cổ điển nhưng bệnh tình không tiến triển. Năm 2024, anh được chuyển tới Bệnh viện 19-8 điều trị với tình trạng vảy da trên nền da đỏ rải rác toàn thân.

ThS.BSCKII Phạm Ngọc Hảo, Trưởng Khoa Da liễu - Dị ứng - Miễn dịch, Bệnh viện 19-8, cho biết, thời điểm mới nhập viện, bệnh nhân rơi vào trạng thái rất bi quan, mặc cảm. Anh không dám hòa nhập với cộng đồng, thậm chí không dám bắt tay người khác do cơ thể liên tục xuất hiện những mảng da dày sừng, tróc vảy.

“Rất may bệnh nhân chưa có biểu hiện đau khớp. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi quyết định cho bệnh nhân sử dụng thuốc sinh học. Sau 6 tháng sử dụng , tình trạng bệnh đã tiến triển rõ rệt”, BS Hảo chia sẻ.

Thuốc sinh học điều trị bệnh vảy nến là liệu pháp mới điều trị cho người mắc bệnh vảy nến từ nhẹ đến nặng.

Ca bệnh được bác sĩ Hảo chia sẻ tại hội thảo khoa học: "Tối ưu hóa hiệu quả của phòng khám chuyên đề vảy nến - từ bằng chứng khoa học đến thực tế điều trị" diễn ra chiều 27/5.

Theo BS Hảo, bệnh vảy nến không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thời gian cần thiết để điều trị các tổn thương da hoặc da đầu có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống. Nhiều bệnh nhân cảm thấy mặc cảm, tự ti, thậm chí có trường hợp bi quan, muốn tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị sớm bằng các biện pháp tiên tiến, bệnh nhân sẽ gần như trở về cuộc sống bình thường, kéo dài thời gian tái phát, không có nguy cơ mắc các bệnh lý kèm theo.

Khoảng 2% dân số Việt mắc bệnh vảy nến

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho biết, vảy nến là bệnh da mãn tính, ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới có khoảng 125 triệu người mắc bệnh vảy nến, chiếm khoảng 2-3% dân số toàn cầu.

Tại Việt Nam, ước tính khoảng 2% dân số mắc bệnh vảy nến. Số lượng người bệnh có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Không chỉ gây tổn thương ngoài da, vảy nến còn liên quan đến nhiều bệnh lý đồng mắc như viêm khớp vảy nến, tim mạch, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, béo phì và các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy có tới 30% bệnh nhân vảy nến có thể tiến triển thành viêm khớp vảy nến nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

“Trong những năm gần đây, chuyên ngành da liễu đã có nhiều bước tiến quan trọng với sự ra đời của các thuốc sinh học, các chiến lược điều trị cá thể hóa và mô hình quản lý bệnh nhân theo chuyên đề. Điều này đã mở ra cơ hội giúp người bệnh đạt được mục tiêu điều trị cao hơn, kiểm soát bệnh bền vững hơn và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống”, PGS Quang nói.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, bệnh viện đã hỗ trợ cơ sở y tế tuyến dưới thành lập các phòng khám chuyên đề. Đến nay, đã có gần 30 phòng khám chuyên đề trên cả nước.

Nhờ vậy, bệnh nhân vảy nến được quản lý và điều trị ngay tại tuyến cơ sở, không còn phải vượt hàng trăm cây số mỗi lần tái khám.