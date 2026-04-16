Khôi phục cấu trúc đốt sống, giảm đau do xẹp đốt sống ở người cao tuổi

Một lần bơm xi măng sinh học, giảm đau tức thì, phục hồi vững chắc thân đốt sống

Lún xẹp đốt sống xảy ra khi thân đốt sống bị suy yếu và vỡ lún dưới áp lực trọng lượng cơ thể. Đây là biến chứng thường gặp ở người cao tuổi bị loãng xương, khi mật độ xương giảm dần theo tuổi tác khiến xương trở nên giòn và dễ gãy. Đáng chú ý, chỉ sau một cú ngã nhẹ, thậm chí một cơn ho hay hắt hơi mạnh cũng có thể khiến đốt sống người bệnh loãng xương bị xẹp lún.

Tình trạng này khiến đốt sống bị vỡ lún, các mảnh xương vỡ chèn ép vào thụ cảm thần kinh gây đau dữ dội, tăng hơn khi thay đổi tư thế, khiến người bệnh hạn chế vận động, thậm chí phải nằm bất động trong thời gian dài.

Nếu không điều trị kịp thời, xẹp đốt sống có thể dẫn đến gù lưng, giảm chiều cao và nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, loét tỳ đè hay huyết khối tĩnh mạch sâu.

Xẹp lún đốt sống gây biến dạng cột sống (Ảnh: Shutterstock).

Trong bối cảnh đó, kỹ thuật bơm xi măng sinh học ra đời, được xem là giải pháp can thiệp tối thiểu, điều trị hiệu quả, an toàn tình trạng xẹp đốt sống. Dưới hướng dẫn của hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, xi măng sinh học được bơm trực tiếp vào thân đốt sống bị xẹp lún. Khi xi măng đông cứng, cấu trúc đốt sống được khôi phục vững chắc, tránh tình trạng xẹp tiến triển và giảm đau nhanh chóng.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết bơm xi măng sinh học là giải pháp điều trị xẹp lún đốt sống hiện đại, đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Đây là kỹ thuật can thiệp không mổ mở nên không gây mất máu, không cần gây mê toàn thân vì vậy đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, có bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp hay đái tháo đường.

Chỉ với 1 lần bơm đạt hiệu quả vĩnh viễn, bệnh nhân giảm đau nhanh, cấu trúc thân đốt sống được khôi phục vững chắc, có thể ngồi dậy, vận động sớm và xuất viện sau một ngày theo dõi.

30 phút can thiệp, bệnh nhân 70 tuổi thoát khỏi cảnh liệt giường suốt 2 tuần

Bệnh nhân Đỗ Thị Lâm (70 tuổi, Hải Phòng) đến BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng đau lưng dữ dội, đi lại khó khăn sau cú ngã ngồi cách đây 2 tuần. Kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị xẹp thân đốt sống T12 kèm phù tủy xương do loãng xương, cùng tình trạng thoát vị, phình đĩa đệm từ T11/12 đến L5/S1.

“Đau lưng hành hạ tôi suốt 2 tuần, mất ăn mất ngủ, chỉ nằm một chỗ thôi, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ con cái. Tôi cũng đã uống thuốc mà không ăn thua, giờ chỉ mong lưng hết đau, tự làm được những sinh hoạt thường ngày để giảm gánh nặng cho các con”, bà Lâm chia sẻ.

Dựa trên kết quả thăm khám và sau hội chẩn, TS.BS Trịnh Tú Tâm cùng ê-kíp đã quyết định thực hiện can thiệp bơm xi măng sinh học, đây là phương pháp điều trị tối ưu, an toàn nhất cho trường hợp này. Dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), sau khi xác định chính xác vị trí đốt sống xẹp lún, xi măng dạng lỏng sẽ được bơm vào thân đốt sống giúp hồi phục chiều cao mong muốn và vững chắc như một đốt sống bình thường.

TS.BS Trịnh Tú Tâm thực hiện bơm xi măng sinh học (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Chỉ sau 30 phút can thiệp, đốt sống T12 đã được khôi phục, bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau rõ rệt, ngồi dậy và đi lại dễ dàng. Bà Lâm chia sẻ: “Trong suốt quá trình làm thủ thuật, tâm lý tôi rất thoải mái, bác sĩ làm gì, hỏi gì tôi đều biết, vì bác sĩ giải thích là không gây mê chỉ gây tê tại vị trí cần bơm thôi. Sau khi bơm tôi ngồi dậy được ngay, cơn đau lưng cũng giảm tới 90%”.

Bệnh nhân Lâm đi lại thoải mái sau 1 ngày bơm xi măng sinh học (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Sau 1 ngày bà đã được xuất viện, lưng hết đau, tự đi lại không cần các con hỗ trợ và tiếp tục liệu trình điều trị loãng xương.

Qua trường hợp của bà Lâm, TS.BS Trịnh Tú Tâm khuyến cáo: “Xẹp đốt sống không chỉ gây đau đớn mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, có thể gây mất vận động vĩnh viễn… Vì thế, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau lưng, gù lưng, biến dạng cột sống hoặc đau tăng sau va chạm nhẹ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp tránh được nhiều biến chứng và phục hồi vận động hiệu quả hơn”.

Với sự phát triển của các kỹ thuật can thiệp hiện đại, xẹp lún đốt sống ở người cao tuổi không còn là nỗi đau kéo dài không lối thoát. Chỉ sau 30 phút bơm xi măng sinh học, người bệnh có thể đứng dậy, đi lại, chủ động sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.