Khối dị vật thức ăn từ măng khô chiếm gần trọn dạ dày người đàn ông

Bã thức ăn chiếm gần hết dạ dày

Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên ăn măng khô, sau đó xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Người bệnh đã đi khám và điều trị một số nơi nhưng không đỡ, cơn đau ngày càng tăng dần kèm theo cảm giác đầy chướng bụng, khó chịu, chán ăn, người mệt mỏi.

Ông quyết định đến khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City thăm khám, tìm nguyên nhân. Các bác sĩ tiến hành nội soi tiêu hóa và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, phát hiện một khối dị vật dạng bã thức ăn, kết cấu chắc, xơ dai, chiếm gần như toàn bộ dạ dày.

ThS.BS Hà Nam Linh - bác sĩ Nội soi tiêu hóa, khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Vinmec Smart City cho biết khối bã chiếm chỗ trong dạ dày khiến thức ăn bị ứ đọng, từ đó gây ra hàng loạt triệu chứng đau thượng vị, đầy bụng và chán ăn cho người bệnh.

Ngoài ra, khối bã còn cọ xát, đè ép niêm mạc dạ dày gây trợt loét, nếu không được loại bỏ sớm có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, tắc đường ra dạ dày. Trong một số trường hợp, các mảnh bã có thể di chuyển xuống ruột và gây tắc ruột.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa giữa các đơn vị Nội tổng hợp, Nội tiêu hóa - Nội soi can thiệp, Ngoại tiêu hóa và Gây mê hồi sức, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương pháp nội soi để loại bỏ khối bã.

Theo các chuyên gia, nội soi vừa giúp chẩn đoán xác định, vừa giúp loại bỏ khối bã qua đường tự nhiên. Phương pháp này ít xâm lấn, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng hậu phẫu như nhiễm trùng, dính ruột, đồng thời rút ngắn thời gian hồi phục và nằm viện. Phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi có biến chứng nặng hoặc nội soi thất bại, không đảm bảo an toàn.

Các bác sĩ Vinmec Smart City nội soi dạ dày, loại bỏ khối bã thức ăn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Phối hợp đa chuyên khoa loại bỏ khối bã thức ăn

Bác sĩ Linh cho biết một trong những thách thức khi nội soi là khối bã chiếm gần trọn dạ dày, khiến khoảng trống để thao tác rất hạn chế. Khối bã kết dính chặt, xơ dai, bác sĩ phải cắt, chia nhỏ và gắp ra từng phần nên mất khá nhiều thời gian. Thao tác nội soi cần tỉ mỉ để tránh làm trầy xước hoặc rách niêm mạc thực quản - dạ dày và vùng hầu họng.

Trong quá trình này, các bác sĩ gây mê hồi sức liên tục kiểm soát đường thở và nguy cơ hít sặc, theo dõi sát huyết động, thông khí, thân nhiệt, dịch và điện giải, phối hợp nhịp nhàng với ê-kíp nội soi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng do gây mê kéo dài.

Sau nhiều giờ nỗ lực, toàn bộ khối bã nặng khoảng 300g đã được lấy ra khỏi cơ thể. Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, hết đau bụng, không ghi nhận biến chứng.

Sau một ngày, bệnh nhân ổn định sức khỏe và được xuất viện. Bác sĩ dặn dò ông điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế ăn thực phẩm xơ cứng và tái khám theo hẹn để phòng ngừa tái phát.

Ca bệnh thành công tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Vinmec Smart City trong tiếp nhận và xử trí đa dạng các bệnh lý tiêu hóa, từ thường gặp đến phức tạp. Bệnh viện chú trọng phối hợp đa chuyên khoa, ứng dụng các máy móc, công nghệ hiện đại, giúp người bệnh được chăm sóc và điều trị toàn diện, phục hồi nhanh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ Hà Nam Linh thăm người bệnh sau ca can thiệp (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Linh, khối bã thức ăn thường gặp ở người trung niên và cao tuổi do chức năng tiêu hóa suy giảm. Những thực phẩm có nguy cơ cao gây hình thành bã thức ăn gồm hồng, ổi, xoài xanh, hồng xiêm, măng, gân sụn hoặc chất xơ khó tiêu. Ngoài ra, thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ, uống ít nước cũng góp phần gây nên tình trạng này.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ, nấu chín mềm thực phẩm để giảm nguy cơ hình thành khối bã thức ăn. Khi xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài, đầy chướng, buồn nôn hoặc chán ăn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.