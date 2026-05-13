Khám sức khỏe miễn phí hàng năm: Chi phí 350.000 đồng/người

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết thông tin trên, bên lề sự kiện ký biên bản hợp tác giữa Bộ Y tế với đối tác nhằm tăng cường công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn 2026-2030, diễn ra sáng 13/5 tại Hà Nội.

Theo đó, dự kiến, chi phí khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân mỗi năm trung bình khoảng 350.000 đồng/lần khám sàng lọc cơ bản, tuy nhiên chi phí có thể khác nhau tùy theo đối tượng và gói dịch vụ.

"Gói này giúp xác định tình trạng sức khỏe ban đầu, nếu phát hiện bất thường, người dân sẽ được hướng dẫn chuyển đến các cơ sở chuyên khoa để khám bổ sung", TS.BS Hà Anh Đức thông tin.

Về tiến độ thực hiện, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân gồm khám lâm sàng, thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản, chụp X-quang tim phổi thẳng…

Việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện ngay từ thời điểm này, các địa phương thực hiện theo hướng dẫn. Như TPHCM đã lên phương án khám miễn phí cho 15 triệu dân. Tương tự, Hà Nội cũng đã chốt phương án triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thủ đô.

TS.BS Hà Anh Đức thông tin thêm, thời gian đầu việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí sẽ ưu tiên cho nhóm đối tượng 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế (khoảng 5 triệu người), trong đó có người chưa bao giờ được đi khám sức khỏe. Những đối tượng khác như người thuộc gia đình chính sách, người có công cũng sẽ được ưu tiên.

Tại sự kiện ký kết hợp tác, TS.BS Hà Anh Đức cho biết, việc hợp tác này tập trung vào 4 nhóm nội dung chính. Thứ nhất, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn về chức năng quản lý của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, bao gồm quản lý hành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ và cấp cứu ngoại viện. Mục tiêu là xây dựng hành lang pháp lý và hướng dẫn chuyên môn chuẩn hóa.

Thứ hai, quản lý các bệnh mãn tính, là vấn đề sức khỏe cộng đồng rất quan trọng hiện nay. Hiện nay, số người mắc bệnh mãn tính ở nước ta rất lớn. Chương trình "Cùng sống khỏe" có quy mô toàn cầu sẽ cùng Bộ Y tế tập trung hỗ trợ người dân trong việc quản lý và điều trị các bệnh mãn tính.

Ngoài ra cũng triển khai các hoạt động truyền thông tại cơ sở nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến khích người dân thực hành lối sống lành mạnh và chủ động quản lý sức khỏe.

Thứ ba là hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, đây là nội dung đang chuyển đổi rất mạnh mẽ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, từ xây dựng hồ sơ cho sức khỏe bệnh án điện tử thế đến hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung (cơ sở dữ liệu của người hành nghề, dữ liệu khám chữa bệnh).

Việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu y tế số vào khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quản lý và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Bộ Y tế cho biết, trong năm nay, các cơ sở dữ liệu này sẽ hoàn thành. Hiện, Bộ Y tế cũng đã ban hành hơn 130.000 danh mục thuật ngữ lâm sàng và cận lâm sàng để phục vụ cho việc liên thông giữa các bệnh án điện tử.

Thứ tư là giám sát và phản hồi về các chính sách đã ban hành, để có những điều chỉnh phù hợp với thực tế.