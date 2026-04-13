Khám phá công nghệ đứng sau dịch vụ xét nghiệm tại nhà của MEDLATEC

Khi xét nghiệm không còn là nhiệm vụ nặng nề

Bà T. (68 tuổi, Điện Biên) đã sống chung với bệnh tiểu đường suốt hơn 10 năm nay. Với người bệnh mạn tính như bà, việc xét nghiệm máu định kỳ không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc để theo dõi đường huyết và điều chỉnh chế độ điều trị.

Trước đây, mỗi lần đi xét nghiệm là một lần vất vả. Con cháu phải sắp xếp thời gian đưa bà đến bệnh viện từ sáng sớm, nhịn ăn, rồi chờ đợi lấy số, chờ đến lượt, chờ lấy kết quả.

Việc di chuyển cũng không hề dễ dàng. Những ngày trời nóng hoặc lạnh, việc đi lại khiến sức khỏe của bà bị ảnh hưởng rõ rệt. Vì thế, có những lần dù đến lịch kiểm tra, bà vẫn trì hoãn vì ngại đi.

Mọi thứ chỉ thay đổi khi gia đình biết đến dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MEDLATEC. “Từ ngày có dịch vụ này, tôi không phải đi đâu nữa. Đến giờ là có người đến tận nhà lấy máu, rất nhẹ nhàng”, bà T. kể.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà MEDLATEC xóa bỏ những rào cản của việc thăm khám sức khỏe (Ảnh: MEDLATEC).

Từ việc bà từng e ngại đi xét nghiệm định kỳ thì nay trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn. Và đằng sau sự tiện lợi đó là cả một hệ thống công nghệ hiện đại được MEDLATEC đầu tư bài bản.

Hệ sinh thái công nghệ đứng sau trải nghiệm dịch vụ y tế tận nơi, tiện lợi, nhanh chóng

Để đảm bảo mỗi mẫu xét nghiệm lấy tại nhà đạt độ chính xác như khi thực hiện tại bệnh viện, MEDLATEC xây dựng quy trình khép kín, vận hành dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt trong từng khâu như sau:

Hệ thống đặt lịch và điều phối thông minh: MEDLATEC phát triển nền tảng đặt lịch linh hoạt qua tổng đài, website và ứng dụng My MEDLATEC. Hệ thống tự động phân tích vị trí khách hàng, loại xét nghiệm và khung giờ phù hợp để điều phối nhân viên gần nhất, đảm bảo đúng hẹn và tối ưu thời gian.

Ứng dụng My MEDLATEC tích hợp nhiều tiện ích nổi bật (Ảnh: MEDLATEC).

Mã hóa mẫu bằng barcode/QR code: Mỗi mẫu bệnh phẩm đều được gắn mã định danh riêng ngay từ khi lấy tại nhà. Điều này giúp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hành trình mẫu, từ lấy mẫu, vận chuyển đến phân tích, hạn chế tối đa sai sót.

Công nghệ vận chuyển chuỗi lạnh: MEDLATEC sử dụng hệ thống vận chuyển chuyên dụng với khả năng duy trì nhiệt độ ổn định theo tiêu chuẩn y khoa, đặc biệt quan trọng để giữ nguyên trạng thái sinh học của mẫu, đảm bảo kết quả chính xác.

Giám sát vận chuyển theo thời gian thực: Quá trình vận chuyển mẫu được kiểm soát nghiêm ngặt về thời gian và lộ trình, đảm bảo mẫu được đưa về phòng xét nghiệm trong thời gian tối ưu, hạn chế tối đa rủi ro biến đổi.

Hệ thống phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế: Sở hữu hệ thống Phòng Xét nghiệm hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 và CAP. Hệ thống trang thiết bị tự động hóa cao giúp phân tích nhanh, chính xác và đồng nhất.

Mẫu xét nghiệm được vận chuyển về Trung tâm Xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế để thực hiện phân tích (Ảnh: MEDLATEC).

Phần mềm quản lý LIS đồng bộ: Toàn bộ dữ liệu xét nghiệm được quản lý qua hệ thống LIS, giúp đồng bộ thông tin, dễ dàng truy xuất và đảm bảo tính minh bạch.

Trả kết quả số hóa, bảo mật cao: Khách hàng nhận kết quả trực tiếp hoặc qua tin nhắn SMS, email, ứng dụng. Dữ liệu được mã hóa, đảm bảo an toàn thông tin và thuận tiện trong việc theo dõi sức khỏe lâu dài.

Tương lai của xét nghiệm tận nơi: Cá nhân hóa và chủ động sức khỏe

Sự phát triển của công nghệ không chỉ dừng lại ở việc mang lại sự tiện lợi mà còn đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận với chăm sóc sức khỏe. Trong xu hướng đó, MEDLATEC đang là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm xét nghiệm tận nơi.

Trong tương lai, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi sẽ không dừng lại ở sự tiện lợi, mà phát triển theo hướng cá nhân hóa sâu hơn. Với hệ thống dữ liệu được lưu trữ và phân tích bài bản, MEDLATEC có khả năng hỗ trợ khách hàng lựa chọn các gói xét nghiệm phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu riêng.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi được kỳ vọng thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo hướng cá nhân hóa (Ảnh: MEDLATEC).

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa xét nghiệm và công nghệ số đang mở ra một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Người dùng nhận kết quả và được tư vấn, theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài thông qua các nền tảng của MEDLATEC.

Khoảng cách giữa người dân và dịch vụ y tế chất lượng cao được xóa bỏ nhờ dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi (Ảnh: MEDLATEC).

Từ những trải nghiệm thực tế của người dân đến sự đầu tư bài bản về công nghệ, có thể thấy rằng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi không còn là xu hướng nhất thời, mà đang trở thành một phần tất yếu của y tế hiện đại.

Với vai trò tiên phong, MEDLATEC đang góp phần định hình tương lai đó - nơi mỗi người đều có thể chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, thông minh và hiệu quả hơn.