Khám, cấp cứu hơn 317.000 lượt người bệnh trong kỳ nghỉ lễ

Chiều 3/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 2/5 đến 7h ngày 3/5), các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho hơn 141.000 lượt người bệnh. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là 31.000 người.

Tổng số ca tử vong là 266 người, trong đó tử vong trước viện 48 người, tử vong tại viện 40 người, tiên lượng tử vong xin về 178 người. Hơn 2.300 bệnh nhân được chuyển viện, hơn 22.000 người ra viện.

Tình hình khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 không có đột biến (Ảnh minh họa: N.P).

Tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh tại thời điểm sáng 3/5 là hơn 250.000 người, trong đó có 3.617 ca nặng, nguy kịch.

Cũng trong khoảng thời gian trên, có 2.702 người đến khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, trong đó 1.102 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi, 244 người được chuyển viện. Số trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông là 15, gồm 11 người tử vong trước viện, 4 người tử vong tại viện. Ngoài ra, có 7 bệnh nhân nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về.

Như vậy, tính từ 7h ngày 30/4 đến 7h ngày 3/5, các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu gần 317.000 lượt người bệnh, gần 92.000 trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong (gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 730 người.

Cục nhận định, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành phố đều thường trực 4 cấp đầy đủ; tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch.

Bên cạnh đó, tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ không có đột biến.