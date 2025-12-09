Khai trương trung tâm tầm soát sức khỏe chủ động GC&Phenikaa Healthcare Center

Sự kiện đánh dấu sự ra đời của mô hình y tế tiên phong, tập trung toàn diện vào chăm sóc sức khỏe chủ động, tầm soát sớm ung thư và các bệnh lý trọng yếu khác bằng công nghệ cao.

Ông Huh Yong Jun (thứ ba từ trái sang) - Tổng giám đốc tập đoàn GC Hàn Quốc cắt băng khánh thành cùng các đại diện cấp cao (Ảnh: Thuỷ Tiên).

Lan tỏa thông điệp "Chăm sóc sức khỏe chủ động"

Trong bối cảnh gánh nặng bệnh tật từ các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng tại Việt Nam, việc chuyển dịch từ tư duy điều trị sang tầm soát sức khỏe chủ động trở thành yêu cầu cấp thiết. Thống kê của WHO cho thấy, phần lớn bệnh nhân ung thư tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí.

GC&Phenikaa Healthcare Center ra đời với sứ mệnh trở thành người đồng hành tin cậy cho sức khỏe, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về y tế dự phòng và chuyển đổi số ngành y tế. Thay vì chỉ tập trung chữa trị khi bệnh đã phát tác, trung tâm đề cao triết lý chăm sóc sức khỏe chủ động.

Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ mỗi cá nhân phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, nhất là các bệnh lý nguy hiểm như ung thư hay các bệnh lối sống (tim mạch, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa...), từ giai đoạn sớm hoặc thậm chí trước khi có triệu chứng, để có những can thiệp kịp thời, hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí.

Kết hợp giữa công nghệ hiện đại và con người

Để hiện thực hóa mục tiêu này, GC&Phenikaa chú trọng đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất với hệ thống máy móc, thiết bị chẩn đoán hình ảnh đồng bộ và hiện đại. Các dòng máy chụp CT, Mammo, siêu âm thế hệ mới được trang bị nhằm mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét, chi tiết, đóng vai trò nền tảng quan trọng cho các kết luận y khoa chính xác.

Điểm nhấn đột phá là việc tích hợp các giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ, CE châu Âu và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. AI đóng vai trò như “trợ lý đắc lực” hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh chuyên sâu, có khả năng nhận diện tự động các tổn thương với kích thước rất nhỏ chỉ từ 2-3mm mà mắt thường dễ bị bỏ sót.

Công nghệ này được áp dụng trong tầm soát các loại ung thư vú, phổi, đánh giá nguy cơ tim mạch và phát hiện các tổn thương tiền ung thư, ung thư trong nội soi đường tiêu hóa, với độ chính xác lên tới hơn 97%, mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, GC&Phenikaa còn được kế thừa thành tựu hơn 50 năm của GC Labs - Thương hiệu xét nghiệm hàng đầu Hàn Quốc với hệ thống xét nghiệm tự động hóa 100% và vận hành theo quy trình tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ GC-Labs.

Việc áp dụng hệ thống máy xét nghiệm tự động 100% đã giúp loại bỏ các sai sót do thao tác thủ công, đảm bảo kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao. Ứng dụng AI trong xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung ThinPrep giúp rút ngắn thời gian chờ kết quả từ 3-5 ngày xuống còn 30 phút.

Ngoài ra, trung tâm vận hành dựa trên hệ thống phần mềm y tế thông minh (HIS, LIS, PACS, EMR) và mô hình phòng khám không giấy tờ với vòng tay thông minh RF. Khách hàng chỉ cần một vòng tay trong suốt quá trình thăm khám, kết quả được lưu trữ đồng bộ trên thiết bị, giúp các bác sĩ truy cập dễ dàng, nhanh chóng, rút ngắn tối đa quy trình thăm khám.

Khách hàng trải nghiệm vòng tay thông minh RF (Ảnh: Thuỷ Tiên).

Yếu tố con người được chú trọng với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm, tận tâm. Chất lượng chuyên môn tại đây được củng cố vững chắc nhờ sự đồng hành, cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Sự hợp tác chiến lược này không chỉ chuyển giao công nghệ tiên tiến mà còn mang đến quy trình vận hành chuẩn mực quốc tế, đảm bảo dịch vụ đạt chuẩn mực cao về độ chính xác và an toàn.

Chuyển dịch từ chữa bệnh sang phòng ngừa

Sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center là một cột mốc quan trọng, hướng tới việc đưa chăm sóc sức khỏe chủ động trở nên phổ biến tại Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ AI tiên tiến được kiểm chứng toàn cầu, hệ thống trang thiết bị đồng bộ, quy trình vận hành thông minh tối ưu thời gian khám và đội ngũ chuyên môn tận tâm được đào tạo bài bản, trung tâm kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen của người dân, từ tâm lý "có bệnh mới chữa" sang khám sức khỏe định kỳ như một phần tất yếu của lối sống hiện đại.

Bằng việc mang đến những trải nghiệm y tế an toàn, nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, GC&Phenikaa Healthcare Center hứa hẹn trở thành địa chỉ tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình bảo vệ sức khỏe dài hạn, góp phần hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ cho cộng đồng.