Vài tháng trước, C.T. (19 tuổi) xuất hiện những bất thường về tinh thần. Gia đình lo lắng khi thấy cô gái trẻ vốn hiền lành bỗng trở nên kích động, tinh thần không ổn định, thỉnh thoảng lại la hét vô cớ.

Căn bệnh "tự mình tấn công mình" khiến cô gái bị nhầm mắc tâm thần

Ban đầu, cô được chẩn đoán rối loạn tâm thần dạng phân liệt, phải điều trị bằng các loại thuốc an thần nhưng tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Cô gái rơi vào trạng thái ngủ li bì, mê mệt. Khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM), bệnh nhân đã rối loạn ý thức nặng.

Tại khoa Nội Thần kinh, các bác sĩ nghi ngờ đây không phải một bệnh lý tâm thần thông thường. Kết quả xét nghiệm khẳng định cô gái mắc viêm não tự miễn. Đây là căn bệnh hiếm gặp, khiến cơ thể sản sinh kháng thể tấn công các tế bào não, gây những triệu chứng tâm thần giả trước khi tàn phá hệ thần kinh.

Diễn tiến của bệnh nhân nhanh chóng trở nên nguy kịch. Chỉ trong 11 ngày, T. rơi vào trạng thái sốt cao liên tục, lơ mơ, co giật toàn thân nhiều cơn và xuất hiện các cử động bất thường vùng mặt (loạn động). Cô bị suy hô hấp nặng, tụt huyết áp và rơi vào sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Một phác đồ điều trị tổng lực được thiết lập, gồm: hồi sức hô hấp và tuần hoàn; điều trị miễn dịch bậc cao (thay huyết tương tổng cộng 7 lần, kết hợp dùng corticoid liều cao); kiểm soát động kinh bằng nhiều loại thuốc truyền tĩnh mạch.

Cô gái 19 tuổi những ngày điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (Ảnh: BV).

Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Do nằm viện kéo dài và tình trạng miễn dịch suy kiệt, bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện cực kỳ phức tạp. Kết quả nuôi cấy đàm và dịch rửa phế quản cho thấy sự hiện diện của những loại vi khuẩn "siêu kháng thuốc".

Các bác sĩ khoa ICU đã thực hiện chiến lược cá thể hóa điều trị kháng sinh, phối hợp các kháng sinh thế hệ mới nhất và liều cao để đẩy lùi tình trạng nhiễm trùng.

Khi bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị miễn dịch bậc 1, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc kháng thể đơn dòng (Rituximab), một liệu pháp điều trị bậc 2 tiên tiến nhằm khống chế viêm não tự miễn.

Hơn 60 ngày giành lại sự sống cho người bệnh

Sau hơn 2 tháng kiên trì bền bỉ, "trái ngọt" đã đến. Từ một người bệnh hôn mê, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, cô gái bắt đầu có những dấu hiệu tỉnh lại, hết co giật, tri giác cải thiện rõ rệt và chính thức cai được máy thở. Đến nay, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt và tự thở một cách nhẹ nhàng.

Bệnh nhân mắc viêm não tự miễn cần hành trình dài điều trị (Ảnh: BV).

Qua trường hợp trên, các chuyên gia Bệnh viện Nguyễn Trãi khuyến cáo, viêm não tự miễn rất dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tâm thần thông thường, việc phát hiện muộn sẽ để lại di chứng nặng nề hoặc thậm chí tử vong.

Do đó, khi phát hiện người thân (đặc biệt là người trẻ tuổi) có biểu hiện tinh thần không ổn định, ngủ li bì, la hét hoặc co giật đột ngột, gia đình cần đưa ngay đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh.

Bên cạnh đó, điều trị viêm não tự miễn là một hành trình dài. Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ thuốc chống động kinh và thuốc dự phòng tái phát theo đúng chỉ định của bác sĩ. Việc theo dõi sau điều trị là bắt buộc để đảm bảo bệnh không tái phát và điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp với tình trạng phục hồi.