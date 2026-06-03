Hơn 22.000 dược sĩ Long Châu được đào tạo thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa các đơn vị y tế Việt - Pháp, mở rộng trăm mô hình hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng ngay tại chuỗi nhà thuốc, góp phần nâng cao khả năng cứu sống trong “thời gian vàng”.

Các đơn vị ký kết hợp tác nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng (Ảnh: Long Châu).

Dấu ấn hợp tác đơn vị y tế Việt - Pháp vì sức khỏe cộng đồng

Lễ ký kết diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, trước sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson và ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Y tế là một trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tiêu biểu và hiệu quả trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Ông Thibaut Giroux - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) cho biết, mối quan hệ hợp tác y tế Pháp - Việt được mở rộng và sâu sắc thêm thông qua các hoạt động nghiên cứu, phòng ngừa bệnh tật, chuyển giao công nghệ và xây dựng những quan hệ đối tác mới.

Theo Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson, sự đồng hành bền chặt được thể hiện qua ba mục tiêu chung quan trọng: tăng cường phòng ngừa bệnh tật, thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng của hệ thống y tế.

Tổng Lãnh sự Pháp khẳng định, chương trình hôm nay mang đến một giá trị bổ sung quan trọng cho những nỗ lực hợp tác giữa hai nước, đó là tăng cường công tác phòng ngừa và nâng cao nhận thức cộng đồng. Sự chung tay giữa các đơn vị cũng thể hiện quyết tâm cao trong kết nối nguồn lực công - tư để hiện thực hóa vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM nhấn mạnh: “Sơ cứu không chỉ là một kỹ năng y tế mà còn là một hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Vì vậy, ký kết hợp tác sẽ tạo thêm nguồn lực để các bên phát huy thế mạnh của mình, cùng chung tay thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội và đóng góp cho người dân".

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Long Châu).

Chung tay bảo vệ sự sống: Nhà thuốc Long Châu trở thành trạm hỗ trợ sơ cấp cứu trong cộng đồng

Tận dụng mạng lưới “gần dân, sát dân” cùng đội ngũ y tế vững chuyên môn, hàng trăm điểm sơ cứu Long Châu sẽ hỗ trợ tích cực cho người dân trong các tình huống khẩn cấp, can thiệp y tế kịp thời ngay tại hiện trường. Điều này góp phần giảm thiểu rủi ro sức khỏe và gia tăng cơ hội bảo vệ sự sống trong “thời gian vàng” trước khi tiếp cận các cơ sở điều trị chuyên sâu.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn đẩy mạnh đào tạo về cấp cứu cho đội ngũ chuyên viên y tế. Trên nền tảng đó, hơn 22.000 dược sĩ Long Châu sẽ được chuẩn hóa chuyên môn để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, chúng tôi không ngừng nỗ lực bảo vệ và chăm sóc người dân từ sớm, từ xa bằng công nghệ thông minh, bằng mạng lưới rộng gần dân, sát dân và quan trọng nhất là bằng chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y tế.

Hợp tác toàn diện hôm nay tiếp tục thể hiện tầm nhìn dài hạn của Long Châu trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Việt Nam. Thông qua chương trình, chúng tôi mở rộng vai trò tại nhà thuốc: Không chỉ cung cấp dược phẩm chất lượng, minh bạch mà còn là trạm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, hỗ trợ can thiệp y tế kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ sự sống trong thời gian vàng".

Bà Nguyễn Đỗ Quyên (trái) - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM (Ảnh: Long Châu).

Với hơn 2.678 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng, Long Châu đang từng bước phát huy giá trị thiết thực cho cộng đồng. Những cơ sở không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn hỗ trợ kịp thời, kết nối nhanh với bệnh viện tuyến trên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trước đó, các chuyên viên y tế đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong “thời gian vàng”. Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa, nam thanh niên bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim… đã được phát hiện và xử trí nhanh.

Lan tỏa thông tin y khoa bổ ích đến cộng đồng

Trong khuôn khổ hợp tác, các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng sẽ được triển khai rộng rãi, nhằm đưa kiến thức y khoa dễ hiểu về sơ cấp cứu đến gần hơn với người dân.

Trong đó, cùng với mạng lưới nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, các nhà thuốc phủ rộng đến cả vùng sâu, vùng xa sẽ trở thành những điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả. Song song, những nền tảng truyền thông số tiếp tục phát huy “cánh tay nối dài”, đưa những chương trình giáo dục sức khoẻ đi sâu hơn vào đời sống.

Các bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TPHCM mô phỏng sơ cứu một trường hợp bị tai nạn (Ảnh: Long Châu).

GS.TS.DS. Nguyễn Đức Tuấn - Hiệu trưởng Trường Dược, Đại học Y Dược TPHCM nhận định, ý tưởng phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng đã được nhắc đến từ lâu, nhưng để triển khai hiệu quả cần có sự phối hợp của nhiều bên. Vì vậy, hợp tác hôm nay là tiền đề rất quan trọng, khi có sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, tổ chức quốc tế, các trường đại học và doanh nghiệp y tế đồng hành.

Mở rộng bồi dưỡng năng lực thực hành cho sinh viên ngành y dược

Tại sự kiện, các đơn vị còn ra mắt chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy), hướng đến đào tạo thực hành sơ cấp cứu cho sinh viên Đại học Y Dược TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nội dung chương trình sẽ do Hội Chữ thập đỏ TPHCM xây dựng, kết hợp góc nhìn thực tiễn từ Long Châu.

Ông Pascal B. Auzière - Trưởng bộ phận Dự án của Quỹ Urgo Foundation chia sẻ, việc tăng cường đào tạo thực hành cho sinh viên sẽ giúp các đội ngũ y tế tương lai thành thạo những kỹ năng thiết yếu, cứu sống con người và ứng phó hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp.

PGS.TS.DS. Võ Quang Trung - Trưởng Khoa Dược, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đánh giá, sinh viên khối ngành sức khỏe không chỉ cần được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải hiểu rõ bối cảnh chăm sóc sức khỏe ngoài bệnh viện; tiếp cận với y tế dự phòng, giáo dục sức khỏe cộng đồng và các mô hình chăm sóc người dân ngay từ tuyến đầu.

Các bên kỳ vọng, chương trình này sẽ mở rộng, đưa kiến thức sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông của người dân, để mỗi gia đình có thể trở thành một "học viện sơ cấp cứu" thu nhỏ.