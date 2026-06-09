Hơn 1.470 ca mắc tay chân miệng, 1 ca tử vong, Cà Mau tăng cường ứng phó

Ngày 9/6, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 1.470 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 149% so với cùng kỳ năm 2025 (590 ca).

Trong đó có một ca tử vong, là trường hợp bé trai 3 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc. Trước đó, bé xuất hiện một số triệu chứng như sốt, loét, nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân. Bé được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Getty Images).

Theo ngành y tế Cà Mau, qua ghi nhận cho thấy bệnh tay chân miệng xuất hiện tại nhiều địa phương, chủ yếu ở trẻ nhỏ và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, ở khu vực phía Nam cũng đang ghi nhận số ca bệnh gia tăng, đã xuất hiện các trường hợp bệnh nặng, tử vong.

"Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh là rất cao, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục, nhà trẻ, cộng đồng dân cư…", theo ngành y tế Cà Mau.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường giám sát và phòng, chống bệnh.

Trong đó, các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển nặng và tử vong.

Các địa phương phối hợp đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh; nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh và dấu hiệu chuyển nặng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.