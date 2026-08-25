Ngày 25/8, UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về việc hơn 100 người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo báo cáo của UBND phường An Khê, từ tối 23/8 đến nay, hơn 100 người ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh B.B. (phường An Khê) phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê (phường An Khê).

Nhiều bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Như Nguyện).

Khi nhập viện, các bệnh nhân đều có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Trong hơn 100 bệnh nhân trên, có 4 trường hợp đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân khác đang được điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc ca bệnh có tiên lượng nặng.

Đại diện UBND phường An Khê cho biết để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân, địa phương đã yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì tạm dừng hoạt động. Trạm Y tế phường An Khê phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.