Hội chứng gây ảnh hưởng trực tiếp hạnh phúc gia đình nhưng thường bị bỏ qua

Tại hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cuộc sống ở phụ nữ mãn kinh: Giải pháp nội tiết và không nội tiết”, diễn ra ở TPHCM ngày 7/12, TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, thời điểm mãn kinh nhiều phụ nữ gặp các tình trạng bất lợi về sức khỏe.

Có thể kể đến như da nhăn nheo hơn, bệnh cơ xương khớp, dễ cáu gắt, khô rát vùng sinh dục, quan hệ vợ chồng khó khăn gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

Trong Tuyên bố đồng thuận của Liên đoàn Mãn kinh châu Á - Thái Bình Dương, có nhiều khuyến nghị lối sống cho phụ nữ trung niên (tiền và sau mãn kinh).

TS.BS Bùi Chí Thương chia sẻ các khuyến cáo trong Tuyên bố đồng thuận của Liên đoàn Mãn kinh châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ nhất, tập thể dục thường xuyên ít nhất 150 phút/tuần với mức độ vừa phải. Thứ hai, chế độ ăn lành mạnh (ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ, thịt, các thực phẩm giàu đạm). Thứ ba, duy trì cân nặng khỏe mạnh, vì tăng cân có thể tăng nguy cơ ung thư vú.

Thứ tư, tránh hút thuốc. Thứ năm, hạn chế rượu bia. Thứ sáu, ngủ đúng giờ và đủ giấc, ít nhất 7 giờ mỗi ngày. Thứ bảy, duy trì kết nối xã hội với gia đình, bạn bè và cộng đồng. Thứ tám, giữ tinh thần minh mẫn bằng cách đọc sách và học hỏi những điều mới, chọn nghe và chia sẻ những điều tích cực.

Chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe ở phụ nữ mãn kinh (MHT), bác sĩ Thương cho biết, liệu pháp hormone mãn kinh (MHT) là phương pháp hiệu quả nhất để điều trị các triệu chứng vận mạch (VMS) và niệu - sinh dục.

Các triệu chứng liên quan đến mãn kinh như đau khớp - cơ (thường gặp nhất ở phụ nữ châu Á), thay đổi tâm trạng, rối loạn giấc ngủ và chức năng tình dục được cải thiện khi dùng MHT. MHT cũng có khả năng ngăn ngừa và giảm mức độ loãng xương.

Dù vậy, MHT cũng có chống chỉ định với nhiều trường hợp, như phụ nữ chảy máu âm đạo chưa rõ nguyên nhân, các loại ung thư phụ thuộc vào hormone, nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, người có nguy cơ cao mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc mạch máu não, bệnh gan tiến triển…

Tuyên bố đồng thuận của Liên đoàn Mãn kinh châu Á - Thái Bình Dương cũng cho biết, MHT cần được cá thể hóa, chú ý đến các triệu chứng của người phụ nữ và sự ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, các nguy cơ sức khỏe cá nhân và nhu cầu phòng bệnh, thời gian bước vào thời kỳ mãn kinh…

Có nhiều phương pháp để cải thiện các vấn đề sức khỏe ở phụ nữ mãn kinh (Ảnh minh họa: GV).

Tại hội thảo, các chuyên gia phụ sản nhấn mạnh, hội chứng niệu sinh dục mãn kinh (GSM) dù phổ biến nhưng thường bị bỏ qua, vì phụ nữ còn e ngại chia sẻ hoặc chưa nhận được tư vấn đúng cách.

Bên cạnh liệu pháp nội tiết (dùng hormone estrogen, progestin, tibolone, đôi khi có cả testosterone) vốn là phương pháp điều trị truyền thống, các giải pháp không nội tiết là lựa chọn phù hợp và an toàn hơn cho một số nhóm bệnh nhân, đặc biệt những trường hợp có chống chỉ định với hormone.

Theo đó, trong trường hợp chống chỉ định MHT, phụ nữ có thể lựa chọn liệu pháp không hormone để giảm triệu chứng mãn kinh, như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin. Gần đây, nhiều liệu pháp mới ra đời, như thuốc đối kháng thụ thể, thuốc kết hợp giúp giảm triệu chứng vận mạch và xương khớp…

Các bác sĩ khuyến cáo, để xử lý tình trạng mãn kinh, bước đầu phụ nữ có thể dùng phương pháp sử dụng các sản phẩm bôi trơn, dưỡng ẩm ngả âm đạo. Nếu không cải thiện hoặc tình trạng nặng có thể dùng hormone liều nhẹ tại chỗ, rồi mới tính đến sử dụng thuốc đường uống, liệu pháp nội tiết toàn thân…

Bên cạnh đó, việc bổ sung vitamin D cũng có nhiều lợi ích trong cải thiện sức khỏe cho phụ nữ giai đoạn mãn kinh.