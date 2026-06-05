Hẹp van tim nặng, bệnh nhân xuất viện sau vài ngày nhờ kỹ thuật ít xâm lấn

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, khi tuổi thọ dân số ngày càng tăng, các bệnh lý thoái hóa tim mạch ở người cao tuổi cũng trở nên phổ biến hơn.

Trong số đó, hẹp van động mạch chủ được xem là một trong những bệnh van tim nguy hiểm nhất bởi diễn biến âm thầm nhưng hậu quả rất nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Nguyên nhân thường gặp nhất của hẹp van động mạch chủ hiện nay là quá trình thoái hóa và vôi hóa van theo tuổi tác. Bệnh thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi và tỷ lệ mắc tăng nhanh ở nhóm trên 75 tuổi.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng khuyến cáo, hẹp van động mạch chủ ở người già thường diễn tiến âm thầm, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch (Ảnh: Phương Phương).

Điều đáng lo ngại là bệnh có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở khi gắng sức, đau ngực, chóng mặt hoặc ngất, người bệnh thường đã bước vào giai đoạn nặng.

"Hẹp van động mạch chủ nặng được ví như một “nút thắt cổ chai” trong hệ tuần hoàn. Nếu không được điều trị, người bệnh có nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, nhập viện nhiều lần và thậm chí đột tử. Đây được xem là một trong những bệnh van tim cần được can thiệp kịp thời nhất hiện nay", chuyên gia cho biết.

Trước đây, để điều trị hẹp van động mạch chủ thường phải phẫu thuật mổ mở. Điều này khiến nhiều bệnh nhân cao tuổi, hoặc người có nhiều bệnh lý đi kèm như suy thận, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hay tiền sử phẫu thuật tim khó đủ điều kiện điều trị.

Trong khi đó, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) giúp người bệnh tránh một cuộc phẫu thuật mở ngực.

Van động mạch chủ bung ra dưới hướng dẫn của DSA và TEE (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

"Kỹ thuật TAVI cho phép bác sĩ đưa van sinh học mới đến vị trí van bệnh thông qua hệ thống ống thông, thường được tiếp cận từ động mạch đùi. Van mới sẽ được bung ra ngay bên trong van cũ đã hẹp và nhanh chóng khôi phục dòng máu bình thường", Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 cho biết.

Theo các chuyên gia, ưu điểm của TAVI là giảm mức độ xâm lấn so với phẫu thuật truyền thống, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn. Nhiều bệnh nhân có thể đi lại chỉ sau một đến hai ngày và xuất viện sau vài ngày điều trị.

Hiện nay, chỉ định TAVI đã được mở rộng từ nhóm bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật rất cao sang nhiều nhóm bệnh nhân khác sau khi có thêm các dữ liệu nghiên cứu quốc tế.

Theo đó, các bác sĩ Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đã thực hiện thành công hai trường hợp thay van động mạch chủ qua ống thông đầu tiên cho bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ khít.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8 cùng GS.TS Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, GS.TS Phạm Mạnh Hùng và toàn bộ ê-kíp can thiệp (Ảnh: Phương Phương).

GS.TS Phạm Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam được cộng đồng tim mạch quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia phát triển nhanh về can thiệp tim mạch cấu trúc tại khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, GS.TS Phạm Mạnh Hùng tham gia đào tạo, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật TAVI cho nhiều bệnh viện trong cả nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực can thiệp van tim hiện đại tại Việt Nam.