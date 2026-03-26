Hành trình điều trị xúc động của bệnh nhân ung thư từng nghĩ không sống nổi

Thể trạng suy kiệt vì những cơn đau

Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, khi nhà nhà vui vẻ sum họp, ông Hồ Minh Yến phải một mình chống chọi những cơn đau dồn dập và dai dẳng, đến mức gần như kiệt sức.

Những cơn đau ấy bắt nguồn từ khối u ác tính vùng sau phúc mạc, một bệnh lý hiếm gặp có xu hướng tái phát nhiều lần. Trước đó, người đàn ông từng phẫu thuật vào năm 2012 và 2020. Đến năm 2024, bệnh tiếp tục tái phát, khiến việc điều trị ngày càng phức tạp.

Ông Yến trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết, khối u của bệnh nhân đã phát triển lớn, xâm lấn vào ruột non. Điều này buộc ê-kíp phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột bị ảnh hưởng và nối lại đường tiêu hóa. Đây là ca can thiệp khó, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ sau mổ.

Không chỉ chịu đau đớn kéo dài, người bệnh còn rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein, kèm theo rối loạn dung nạp và nguy cơ suy thận cấp trong quá trình điều trị.

Chỉ trong nửa tháng, bệnh nhân sụt 10kg. Khi thể trạng ngày một suy kiệt, mỗi lần bước vào phòng mổ lại trở thành một thử thách lớn hơn cho người đàn ông.

Tổng cộng, ông Yến phải trải qua 4 lần phẫu thuật. Lần nào, ông cũng phải tự trấn an mình cố gắng thêm, dù có những khoảnh khắc mệt mỏi trong quá trình điều trị, thậm chí muốn buông xuôi vì "đau quá".

Bệnh nhân Yến chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên y tế và bạn chung phòng bệnh (Ảnh: BVCC).

Khi người bệnh được lắng nghe và lấy lại niềm tin

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân không chỉ được thực hiện các can thiệp y khoa mà còn là sự hỗ trợ về tinh thần, gồm tư vấn, giải thích bệnh, trấn an tâm lý, đồng hành trong suốt quá trình điều trị... Những hoạt động này được triển khai thường xuyên tại bệnh viện, góp phần giúp người bệnh hợp tác điều trị tốt hơn.

"Với những trường hợp bệnh kéo dài và tái phát nhiều lần, chúng tôi rất chú trọng việc ổn định tinh thần cho người bệnh. Chúng tôi luôn cố gắng giải thích rõ ràng, đồng hành để người bệnh yên tâm hơn trong suốt quá trình điều trị", bác sĩ trong ê-kíp can thiệp cho ông Yến nói.

Chính những cuộc trò chuyện tại phòng bệnh, những lần hỏi thăm đúng lúc hay sự hiện diện kịp thời của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên công tác xã hội đã góp phần giúp ông Yến dần ổn định tâm lý, từng bước lấy lại niềm tin trong hành trình điều trị.

Ông Yến viết thư cảm ơn đội ngũ y tế sau quá trình điều trị (Ảnh: BVCC).

“Đêm nào đau quá, tôi bấm chuông là mấy bạn điều dưỡng có mặt liền. Họ làm nhẹ nhàng, hỏi han kỹ lưỡng nên tôi thấy yên tâm lắm...", người đàn ông kể.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của ông Yến dần hồi phục. Từ những ngày gần như kiệt quệ, ông đã có thể ngồi dậy, trò chuyện và mỉm cười. Người đàn ông xúc động chia sẻ, bản thân thấy như "được sống lại thêm một lần nữa". Kết thúc đợt điều trị, ông Yến hạnh phúc về nhà để khởi đầu cho một hành trình mới.

Điểm tựa thầm lặng trong hành trình điều trị

Câu chuyện của ông Hồ Minh Yến là một trong nhiều hành trình tìm lại sự sống diễn ra mỗi ngày tại bệnh viện.

Công tác tư vấn, hỗ trợ người bệnh được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Thực tế cho thấy, với những bệnh lý phức tạp, kéo dài và tái phát nhiều lần như ung thư, việc chăm sóc toàn diện - bao gồm cả hỗ trợ tâm lý - đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả điều trị.

Với phương châm “Tất cả vì người bệnh”, Bệnh viện Nam Sài Gòn không chỉ chú trọng hiệu quả can thiệp mà còn quan tâm đến trải nghiệm, tinh thần của người bệnh trong suốt quá trình điều trị.