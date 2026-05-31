Hạn chế thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc sau vụ 89 người nghi ngộ độc
(Dân trí) - Sau vụ nghi ngờ ngộ độc bánh mì, ngành chức năng Gia Lai khuyến cáo người tiêu dùng hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc trong thời tiết nắng nóng kéo dài.
Ngày 31/5, sau vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến hàng chục người phải nhập viện, tỉnh Gia Lai đưa ra khuyến cáo, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, mùa hè với nền nhiệt độ cao là "thời điểm vàng" cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm nếu khâu chế biến, bảo quản không được thực hiện đúng quy định.
Vụ việc nghi ngộ độc bánh mì gần đây cho thấy nguy cơ mất ATTP đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn đường phố trong mùa nắng nóng.
Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai, các loại thực phẩm như pa tê, thịt nguội, sốt trứng, rau sống, hải sản, sữa và các món ăn chế biến sẵn rất dễ bị nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp. Đặc biệt, đối với các món ăn có nhiều nguyên liệu phối trộn như bánh mì thập cẩm, nguy cơ mất ATTP càng cao khi nguồn nguyên liệu không đảm bảo hoặc quy trình bảo quản không đúng quy định.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã đề nghị các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng.
Đối với các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn chế biến sẵn và thức ăn đường phố, việc bảo quản pa tê, thịt, chả, rau sống và các loại nước sốt cần được đặc biệt chú trọng. Thức ăn nóng phải được duy trì ở nhiệt độ trên 60 độ C, trong khi thực phẩm tươi sống, thức ăn lạnh cần được bảo quản dưới 5 độ C nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
Các cơ sở cần thường xuyên vệ sinh khu vực chế biến, dụng cụ, trang thiết bị; thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác truy xuất khi xảy ra sự cố. Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh cá nhân, không tham gia chế biến khi mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh đường tiêu hóa...
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 17h ngày 22/5, một công ty đã đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước không có nhân tại hộ kinh doanh L.H. cho nhân viên tăng ca.
Đến 23h cùng ngày, 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp nhiều lần, nôn, buồn nôn, sốt. Trong số này, 12 người đã phải nhập viện và 3 người tự điều trị tại nhà.
Đến ngày 26/5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc là 89 trường hợp, trong đó đáng chú ý có cả bà N.Đ.H.L., chủ cơ sở bánh mì nêu trên.