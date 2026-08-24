Hai xã, phường ở TPHCM có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên 90%

Ngày 24/8, Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến ngày 23/8, toàn thành phố ghi nhận hơn 3,12 triệu người được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 24,44%. Trong đó có hơn 3 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiến độ chương trình tăng mạnh từ giữa tháng 7 và duy trì ở mức cao. Số lượt ghi nhận tăng từ 166.652 lượt khám trong tuần từ ngày 6 đến 12/7 lên 367.803 lượt khám trong tuần từ ngày 20 đến 26/7, 480.197 lượt khám trong tuần từ ngày 3 đến 9/8. Mức cao nhất 490.219 lượt khám trong tuần từ ngày 10 đến 16/8.

Tuần từ ngày 17 đến 23/8 ghi nhận 346.567 lượt khám. Tuy nhiên, các cơ sở khám sức khỏe vẫn đang tiếp tục cập nhật dữ liệu lên hệ thống nên số liệu này chưa phải kết quả cuối cùng.

Xét riêng trong tuần, xã Nhà Bè dẫn đầu với 10.299 lượt khám, tiếp theo là phường Bình Hưng Hòa với 9.127 lượt khám, phường An Hội Tây có 8.074 lượt khám, xã Xuân Thới Sơn có 7.632 lượt khám và phường Vũng Tàu có 6.351 lượt khám.

Người dân TPHCM khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: Thảo Phương).

Mới đây, Công an TPHCM đã rà soát, cập nhật lại số liệu dân số của các phường, xã, đặc khu. Trên cơ sở số liệu mới nhất được cung cấp sáng 24/8, Sở Y tế đã cập nhật dân số làm cơ sở tính tỷ lệ người dân được khám sức khỏe tại từng địa phương.

Theo đó, 50 địa phương có dân số tăng, 108 địa phương có dân số giảm và 10 địa phương không thay đổi. Việc cập nhật này giúp tỷ lệ khám sức khỏe phản ánh sát hơn quy mô dân số thực tế của từng địa bàn.

Theo số liệu sau khi cập nhật dân số, 56/168 phường, xã, đặc khu đã đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 30% trở lên, tương đương 1/3 tổng số địa phương; trong đó 10 địa phương đã vượt mốc 50%.

Dẫn đầu thành phố là xã Thạnh An với 94,4% và phường Phước Thắng với 90,8%. Tiếp theo là An Nhơn Tây 70,1%; An Thới Đông 61,7%; Long Sơn 56,9%; Bà Điểm 56,5%; Long Hải 55,3%; Bình Khánh 52,2%; Phước Thành 51,1% và Nhuận Đức 50,7%.

Nhóm địa phương đạt từ 40% đến dưới 50% cũng tiếp tục mở rộng. Đáng chú ý, đến nay không còn địa phương nào có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 10%; địa phương có tỷ lệ thấp nhất là xã Thường Tân với 10,6%.

Tuy nhiên, Sở Y tế nhận định khoảng cách tiến độ giữa các địa phương vẫn còn khá lớn. Một số địa bàn có quy mô dân số lớn nhưng tỷ lệ bao phủ còn thấp cần được tập trung hỗ trợ, có giải pháp tăng tốc phù hợp trong thời gian tới.

Đối với hai nhóm dân số trọng tâm, đến nay thành phố đã khám sức khỏe cho khoảng 407.000 người lao động (đạt 6,2%) và 525.833 trẻ em mầm non, học sinh (đạt 20,2%).

Từ ngày 24/8, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông bắt đầu tựu trường. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành y tế và giáo dục phối hợp đẩy nhanh khám sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên; đồng thời các địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người lao động.

Cùng với yêu cầu tăng tốc, các địa phương và cơ sở y tế phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đúng, đủ và phản ánh thực chất kết quả khám, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với những trường hợp đã được khám.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số người được khám, mà quan trọng hơn là từ kết quả khám phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, kết nối người dân với tư vấn, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài.

Với hơn 3,12 triệu người đã được khám và 1/3 số địa phương đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chương trình đang có những chuyển biến tích cực. Giai đoạn tiếp theo, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe học sinh và người lao động, ưu tiên hỗ trợ các địa bàn còn chậm, đồng thời bảo đảm chất lượng khám và dữ liệu sức khỏe, từng bước thu hẹp khoảng cách tiến độ giữa các địa phương.

Ảnh: Thảo Phương