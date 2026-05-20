Hai chị em Việt kiều Canada trở về Việt Nam phẫu thuật cột sống tại Vinmec Smart City

Với phác đồ cá thể hóa và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, cả hai bệnh nhân đều hồi phục nhanh chóng, có thể vận động sau 24 giờ hậu phẫu.

Trở về Việt Nam sau nhiều năm điều trị không cải thiện

Khoảng 2 năm trước, chị Huệ (Việt kiều đang sinh sống tại Canada) bắt đầu xuất hiện tình trạng đau lưng kéo dài. 6 tháng gần đây, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi cơn đau lan xuống hai chân, khiến việc đi lại bị hạn chế. Có thời điểm, chị chỉ đi được một đoạn ngắn là phải dừng lại vì đau buốt.

Tại Canada, chị Huệ đã được điều trị nội khoa và vật lý trị liệu nhiều đợt nhưng bệnh không cải thiện. Khi được chỉ định phẫu thuật, chị quyết định trở về Việt Nam để tìm hướng điều trị phù hợp.

Thăm khám tại Vinmec Smart City, chị được chẩn đoán trượt đốt sống L4-L5 kèm chèn ép rễ thần kinh nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân chính gây đau lan xuống chân và giảm khả năng vận động.

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cố định cột sống kết hợp với giải phóng chèn ép thần kinh, nhằm tái lập độ vững chắc của cột sống, đồng thời loại bỏ căn nguyên gây đau.

Hai chị em Việt kiều Canada phục hồi tích cực sau ca phẫu thuật cột sống tại Vinmec Smart City (Ảnh: BVCC).

Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho ê-kíp là người bệnh có nhiều bệnh lý nền như suy giáp, tăng huyết áp và đái tháo đường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, toàn bộ quá trình điều trị được xây dựng theo mô hình đa chuyên khoa, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành nội tiết, tim mạch, gây mê - giảm đau, phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Cách tiếp cận này giúp kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong và sau phẫu thuật, đồng thời tối ưu hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Sau 24 giờ phẫu thuật, chị Huệ đã có thể tự đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng. Sau 4 ngày, chị xuất viện. “Tôi gần như không cảm thấy đau sau mổ”, chị Huệ chia sẻ.

Thấy em gái hồi phục nhanh, chị Phương (chị gái ruột của bệnh nhân Huệ, cũng đang sinh sống tại Canada) quyết định về nước điều trị sau nhiều năm chịu đựng cơn đau thần kinh tọa bên phải.

Qua thăm khám, chị Phương được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm và có chỉ định phẫu thuật vi phẫu với đường mổ tối thiểu. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau 24 giờ, chị đã có thể đi lại, các triệu chứng đau gần như biến mất.

Phác đồ cá nhân hóa, phẫu thuật ít xâm lấn, người bệnh phục hồi sớm

Sự thành công của hai ca bệnh này không phải là may mắn. Hai ca phẫu thuật được thực hiện bởi PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Smart City, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống với hơn 20 năm kinh nghiệm. Bác sĩ Du từng xử trí thành công hàng nghìn ca bệnh phức tạp, từ chấn thương cột sống cổ cao, dị dạng cột sống đến các bệnh lý thoái hóa như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, trượt đốt sống.

Đồng thời, ê-kíp phẫu thuật còn có sự tham gia của ThS.BS Vũ Xuân Phước - Giám đốc Trung tâm Cột sống và ThS.BS Trương Mạnh Hùng - bác sĩ ngoại khoa chuyên về phẫu thuật cột sống. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ giàu kinh nghiệm trong cùng một ê-kíp giúp đảm bảo tính chính xác trong từng thao tác, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả và độ an toàn của ca phẫu thuật.

Ê-kíp Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Vinmec Smart City trong một ca phẫu thuật cột sống phức tạp (Ảnh: BVCC).

Trung tâm Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City là đơn vị chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật toàn diện các bệnh lý cột sống, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Đơn vị quy tụ thế mạnh từ khám chuyên sâu, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát đau, phục hồi chức năng đến các phẫu thuật cột sống phức tạp như nội soi cột sống, chỉnh biến dạng cột sống… Mỗi ca bệnh được xây dựng phác đồ riêng, dựa trên tình trạng tổn thương cột sống, bệnh lý nền, thể trạng và nhu cầu vận động của người bệnh.

Cách tiếp cận cá thể hóa giúp bác sĩ lựa chọn phương án can thiệp phù hợp, hạn chế xâm lấn không cần thiết và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Đây cũng đang dần trở thành tiêu chuẩn trong thực hành điều trị cột sống tại Vinmec Smart City.

Theo đại diện bệnh viện, các kỹ thuật như phẫu thuật robot, hệ thống định vị không gian 3D và hệ thống theo dõi an toàn thần kinh trong mổ đã được triển khai đồng bộ. Các công nghệ này cho phép lập kế hoạch phẫu thuật chính xác đến từng milimet, giảm xâm lấn, hạn chế nguy cơ biến chứng và giúp người bệnh vận động sớm sau mổ ngay cả trong những ca phẫu thuật cột sống phức tạp.

Từ trường hợp của hai chị em Việt kiều Canada, có thể thấy xu hướng ngày càng nhiều người Việt ở nước ngoài lựa chọn trở về nước để điều trị. Khi công nghệ, chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế trong nước được nâng cao và đạt chuẩn quốc tế, hiệu quả điều trị và trải nghiệm thực tế của người bệnh trở thành yếu tố quan trọng trong lựa chọn nơi phẫu thuật.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City đang từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm điều trị cột sống chuyên sâu, hướng tới phục vụ không chỉ bệnh nhân trong nước mà cả cộng đồng quốc tế.